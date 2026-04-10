ЄС різко збільшив імпорт скрапленого газу з РФ: скільки заробили окупанти

Активіст організації Urgewald Себастіан Реттерс вважає, що ЄС не хоче відмовлятися від російського скрапленого газу.

У січні-березні 2026 року ЄС різко збільшив імпорт російського скрапленого газу. Це сталося через обмеження судноплавства в Ормузькій протоці та зупинку постачання скрапленого газу з Катару до країн-членів блоку через пошкодження енергетичної інфраструктури, повідомляє Financinal Times.

За даними енергетичної дослідницької групи Kpler, у першому кварталі поточного року ЄС збільшив імпорт російського газу з заводу "Ямал СПГ" на 17% порівняно з аналогічним періодом 2025 року - до 5 млн тонн. При цьому у березні країни-члени блоку імпортували 1,8 мільйона тонн.

Країни-члени блоку витратили на купівлю російського скрапленого газу, який виробляється на зазначеному заводі, приблизно 2,88 млрд євро, порахувала екологічна некомерційна організація Urgewald.

Відео дня

Активіст Urgewald Себастіан Реттерс вважає, що 5 млн тонн природного газу, які придбала Європа за перші три місяці 2026 року, свідчать про те, що європейські покупці не мають бажання відмовлятися від російського СПГ.

Водночас журналісти, посилаючись на дані Єврокомісії, зазначають, що понад дві третини СПГ, імпортованого до блоку на сьогодні, надходить із США. До того ж європейські чиновники не виявляють особливого бажання переглядати заборону на імпорт російського скрапленого газу, яка має набути чинності у січні 2027 року. Минулого місяця комісар ЄС з питань енергетики Дан Йоргенсен виступив на захист майбутньої заборони ЄС на російський СПГ, заявивши, що "було б помилкою повторювати те, що ми робили в минулому", маючи на увазі значну залежність блоку від російського газу.

Себастіан Реттерс, посилаючись на дані Kpler, дає зрозуміти, що реалізація заборони на імпорт російського скрапленого газу боляче вдарить по російських виробниках.

"Усі цифри вказують на залежність Росії від європейського ринку", – зазначив він.

ВІдмова ЄС від російського газу

26 січня Європейська Рада ухвалила рішення щодо поступової остаточної заборони імпорту "блакитного палива" з РФ. Передбачається, що повна заборона на імпорт скрапленого газу набере чинності з початку 2027 року, а на імпорт трубопровідного газу - з осені 2027 року.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн запевнила, що блок не збирається повертатися до російських енергоресурсів, попри ситуацію на Близькому Сході.

Втім, вже наступного дня після заяви очільниці Єврокомісії у ЗМІ з’явилася інформація, що блок може відкласти заборону на імпорт російської нафти та газу через війну на близькому Сході.

