ЄС починає обмежувати імпорт російського газу, - Bloomberg

З 25 квітня країнам-членам блоку заборонять купівлю російського скрапленого газу на спотовому ринку.

Європа починає впроваджувати заборону на імпорт російського скрапленого природного газу, повідомляє Bloomberg.

За даними видання, з 25 квітня Європейський Союз заборонить закупівлю російського СПГ на спотовому ринку. Поставки за довгостроковими контрактами можуть тривати до кінця року. Водночас журналісти зазначають, що заборона все одно може створити певні труднощі для блоку.

Bloomberg зазначає, що ЄС задовольняє близько 12% своїх потреб у газі за рахунок Росії, частина якого надходить трубопроводами. За оцінками міжнародних дослідницьких компаній Wood Mackenzie Ltd. та Energy Aspects Ltd., заборона на спотовому ринку може призвести до скорочення поставок російського СПГ на 2,8–3,5 млн тонн на рік.

Водночас, попри триваючу війну на Близькому Сході і, як наслідок, обмеження постачання скрапленого газу Ормузькою протокою, директор з питань газу та СПГ у Європі в Wood Mackenzie Том Марзек-Мансер поки не бачить суттєвих ризиків для постачання "блакитного палива" до Євросоюзу, хоча країнам-членам блоку доведеться збільшити імпорт газу, аби наповнити сховища до наступної зими.

"Поки що ми не бачимо значного ризику для поставок, але ситуація може змінитися за кілька місяців", – зазначив експерт.

Зі свого боку, провідний аналітик з питань СПГ у компанії Energy Aspects Том Пурді нагадує, що у разі погіршення ситуації Європейська комісія має право оголосити надзвичайний стан і тимчасово відновити дозвіл на купівлю російського палива на спотовому ринку, однак він не очікує, що цей важіль буде швидко задіяний.

"Більш значущий тест відбудеться 1 січня 2027 року, коли припиняться довгострокові поставки. Деякі з найбільших європейських постачальників енергії будуть змушені розірвати свої контракти на постачання російського СПГ наступного року, зокрема французька TotalEnergies SE, іспанська Naturgy Energy Group SA та німецька SEFE Securing Energy for Europe GmbH", - зазначив експерт.

Bloomberg наголошує, що європейська заборона не призведе до зникнення російського СПГ зі світового ринку. ПАТ "Новатек", яка постачає скраплений газ до Європи, за даними журналістів, вже підписала попередню угоду про постачання СПГ до В'єтнаму. За даними Energy Aspects, частина обсягів також може бути перенаправлена до Туреччини та Єгипту.

26 січня Європейська Рада схвалила рішення, яке передбачає остаточну поетапну заборону імпорту російського трубопровідного та скрапленого газу до ЄС. Передбачається, що повна заборона на імпорт скрапленого газу набере чинності з початку 2027 року, а на імпорт трубопровідного газу – з осені 2027 року.

Попри війну на Близькому Сході та обмеження судноплавства Ормузькою протокою, через яку постачається понад 20% скрапленого газу у світі, у Єврокомісії запевнили, що не змінять плани стосовно заборони російського газу.

Втім, не всі в ЄС прагнуть відмовитися від російського "блакитного палива". Словаччина слідом за Угорщиною готується у суді оскаржити заборону на імпорт газу з РФ.

