Індія відмовилася купувати російський підсанкційний газ, попри жорсткий дефіцит, – Reuters

За даними журналістів, Росія спробує вмовити Ньо-Делі придбати "блакитне паливо", яке перебуває під санкціями США.

Індія відмовилася купувати російський скраплений природний газ, на який поширюються санкції США, попри дефіцит, спричинений війною на Близькому Сході. Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела обізнані з питанням.

Зазначається, що наразі не зрозуміло, куди попрямує танкер Kunpeng з російським "блакитним паливом", який мав пришвартуватися в Індії.

За словами одного зі співрозмовників журналістів, розвантаження не відбулося через небажання Індії прийняти вантаж СПГ з російського заводу "Портовая", який знаходиться в Балтійському морі.

Відео дня

При цьому журналісти звертають увагу, що ще в середині квітня Індія була вказана як пункт призначення для підсанкційного скрапленого газу з РФ. Разом з тим, Нью-Делі повідомило про рішення не купувати підсанкційний СПГ заступнику міністра енергетики РФ Павлу Сорокіну під час його візиту 30 квітня. Водночас, за даними джерел Reuters, Сорокін може повернутися в червні для подальших переговорів стосовно торгівлі скрапленим газом.

При цьому Індія готова купувати російський СПГ, який не перебуває під санкціями, але більшість цих обсягів Кремль планує постачати до Європи.

До того, як конфлікт з Іраном призвів до перебоїв у судноплавстві через Ормузьку протоку, Індія покривала половину своїх потреб у газі за рахунок імпорту, причому близько 60% цього газу надходило саме через протоку.

Відмова Індії від російських енергоносіїв - останні новини

Індія тривалий час була одним з найбільших покупців російської нафти. Після запровадження США санкцій проти "Лукойла" та "Роснефти" Нью-Делі взяв курс на відмову від імпорту російського "чорного золота". У грудні 2025 року Індія скоротила імпорт російської нафти до мінімуму з 2022 року.

На початку січня 2026 року державна нафтопереробна компанія Індії Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd заявила, що вивчає можливість закупівлі венесуельської нафти. Втім, у березні Індія збільшила імпорт підсанкційної російської нафти після дозволу США.

Вас також можуть зацікавити новини: