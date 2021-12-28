Компанії-постачальники запевняють, що відключення електроенергії пов'язано з плановим проведенням ремонтних робіт.

З 28 по 31 грудня в Києві та області будуть проведені масові відключення електрики.

Про це йдеться на сайті ДТЕК.

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Компанії-постачальники запевняють, що відключення електроенергії пов'язане з плановим проведенням ремонтних робіт.

З повним списком адрес, за якими проводитиметься відключення електропостачання можна ознайомитися на сайті ДТЕК. Також для зручності на сайті є можливість пошуку за конкретною адресою.

Загроза віялових відключень в Україні

Раніше глава Союзу споживачів комунальних послуг Олег Попенко говорив, що Україні ближче до січня-лютого загрожують віялові відключення електроенергії. На його думку, протягом двох місяців на всій території нашої держави будуть відчуватися величезні проблеми з поставками електроенергії.

11 листопада 2021 року мер столиці Віталій Кличко заявив про високу ймовірність віялових відключень в Києві.

21 грудня 2021 року прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в Україні віялових відключень електроенергії не буде.