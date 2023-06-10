Відновити подачу води по цьому каналу, за найоптимістичнішими прогнозами, можна буде не раніше наступної весни.

Відмітки рівня води у Каховському водосховищі вже унеможливили її постачання по Кримському каналу на півострів.

Як повідомив гендиректор "Укргідроенерго" Ігор Сирота в телеефірі Еспресо, після підриву Каховська ГЕС зміщена зі своєї осі, тому з часом її потрібно буде демонтувати.

"Рівень води у водосховищі вже 11 метрів (станом на вчора, а на ранок сьогоднішнього дня вже 10.42 м – УНІАН). Тобто ми чітко розуміємо, що це немає жодного забору ні до одного міста, ні до ЗАЕС, ні до, тим більше, Кримського каналу. І поки не буде побудована перемичка, поки не буде піднятий до певної позначки рівень води, в Крим вода надходити не буде. Я більш ніж переконаний, що навіть побудувавши перемичку, то найближча переспектива (відновлення постачання води по Кримському каналу) - це на наступний рік весною... Коли ми деокупуємо Херсонщину, Крим, побудуємо перемичку і після паводку будемо наповнювати, то аж тоді, після паводку, можливість така може з’явитися. Не раніше", - сказав Сирота.

Він додав, що відновити ГЕС неможливо з технічних причин.

"Каховська ГЕС вже відновленню не підлягає. Це очевидно, тому що станція підірвана з середини, з нижніх відміток, з патерни. Підірваний весь машинний зал та всі агрегати. ГЕС зміщена зі своєї осі, тому нам потрібно буде з часом її демонтувати", - зазначив Сирота.

Як повідомляв УНІАН, спеціалісти вже почали розробляти проект будівництва перемички на верхній водоймі Каховської ГЕС.

Росія підірвала греблю Каховської ГЕС 06.06.2023

Російські окупнати підірвали Каховську ГЕС уночі 6 червня 2023 року. У результаті теракту великі території по руслу річки Дніпро були затоплені.

В Укргідроенерго також попередили, що внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС у криницях і відкритих водоймах на підтопленій території можуть опинитися небезпечні для здоров’я хімічні речовини, а також збудники інфекційних хвороб через затоплення кладовищ, вбиралень, сміттєзвалищ.

Оцінюючи масштабні наслідки екоциду спеціалісти заявили, що попередньо, екологічні збитки від підриву Каховської ГЕС вже перевищують 55 мільярдів гривень.