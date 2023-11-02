Магістральний трубопровід діаметром 450 мм експлуатується близько 55 років, цим трубопроводом постачається тепло та гаряча вода до 140 будівель Печерського району.

"Київтеплоенерго" оперативно локалізувало пошкодження тепломережі на вул. Діловій у центрі столиці.

Про це повідомила Київська міська державна адміністрація. Зазначається, що магістральний трубопровід діаметром 450 мм експлуатується близько 55 років, цим трубопроводом постачається тепло та гаряча вода до 140 будівель Печерського району.

"Сьогодні близько 10:00 на вул. Діловій сталось пошкодження тепломережі з витоком води назовні. Аварійна бригада КП "Київтеплоенерго" оперативно перекрила подачу теплоносія та локалізувала пошкодження. Наразі розпочато підготовку до ремонтних робіт, які планується завершити упродовж доби", - йдеться у повідомленні.

В КГГА також зазначили, що відновлення гарячого водопостачання та опалення відбудеться одразу після завершення ремонтних робіт.

Опалювальний сезон у Києві

Як повідомляв УНІАН, у Києві влада запроваджує систему автоматичного регулювання подачі опалення. Вона збільшуватиме чи зменшуватиме подачу тепла, в залежності від температури на вулиці.

За словами мера столиці Віталія Кличка, нова система регулювання буде реагувати на погодні умови та, відповідно, автоматично зменшувати чи збільшувати подачу тепла не тільки у центральній опалювальній системі, а й індивідуально у будинках.

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