Ціни на російську нафту впали до довоєнного рівня: що це означає для Кремля

Низькі ціни на нафту ще більше ускладнять здатність Москви стримувати зростаючий дефіцит бюджету.

Ціна основного сорту російської нафти знизилася до рівнів, які спостерігалися до конфлікту на Близькому Сході. Це посилює тиск на державні фінанси Кремля, що й так перебувають під навантаженням через вторгнення в Україну. Про це повідомляє Bloomberg.

Нафта марки Urals у середньому коштувала $41,66 за барель у західних портах РФ протягом перших трьох днів липня – менш ніж половину рівня, зафіксованого на піку турбулентності на нафтовому ринку у квітні.

Ці дані вказують на посилення тиску на російську економіку, яка раніше отримувала надприбутки завдяки конфлікту на Близькому Сході.

Відео дня

Росія була серед головних бенефіціарів, коли закриття Ормузької протоки перекрило постачання з Перської затоки, а винятки із санкцій США підвищили попит на її нафту.

Починаючи з березня Urals у середньому коштувала понад $59 за барель. У червні середня ціна на російську нафту становила $60,92 за барель.

Зростання доходів дозволило РФ, яка залежить від нафти й газу приблизно на п’яту частину свого бюджету, знову почати поповнення резервного фонду – вперше майже за рік і відкласти скорочення непершочергових витрат.

Тепер ситуація змінилася. Якщо ціни залишатимуться нижчими за бюджетний поріг протягом тривалого часу, це ще більше ускладнить здатність Кремля стримувати зростаючий дефіцит.

За перші п’ять місяців цього року бюджетний дефіцит РФ зріс до 6 трлн рублів ($77 млрд), або 2,6% ВВП, перевищивши цільовий показник на весь 2026 рік приблизно на 60%.

Оскільки податки на нафту в Росії розраховуються із затримкою, падіння цін на сировину в липні позначиться на державному бюджеті вже в серпні.

Зазначимо, що ціна Urals на рівні $41,66 за барель не включає витрати на транспортування.

За даними компанії Argus, у п’ятницю середній дисконт цього сорту нафти до світового еталонного індексу Dated Brent збільшився до 27,35 долара за барель. Дані показують, що до моменту прибуття нафти до Індії дисконт зменшується до 8,55 долара за барель.

Експорт російської нафти – інші новини

У червні УНІАН повідомляв, що експорт російської нафти досяг пікового рівня у 2026 році. Водночас падіння цін на нафту після мирної угоди між США та Іраном послабила надприбутки Москви та посилила конкуренцію з боку близькосхідних постачальників, зокрема через потенційне розширення доступу до поставок через Ормузьку протоку.

Все це відбувається на тлі продовження Україною ударів по російських нафтопереробних заводах, що змушує перенаправляти на експорт більші обсяги сирої нафти, яку неможливо переробити всередині РФ.

Сьогодні український Генштаб підтвердив ураження одного з найбільших НПЗ у Росії - Омського нафтопереробного заводу, який знаходиться на відстані 2 500 км від державного кордону України.