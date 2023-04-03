Японська влада обґгрунтувала це тим, що країні необхідний доступ до російських енергоносіїв.

США надали Японії дозвіл на виняток з узгодженої країнами G7 "стелі" на російську нафту на рівні $60 за барель.

Як повідомляє The Wall Street Journal (WSJ), японська влада обґггрунтувала це тим, що країні необхідний доступ до російських енергоносіїв.

WSJ при цьому уточнює, що імпорт російського природного газу в Японію "відносно невеликий" і становить близько однієї десятої постачання.

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5 грудня 2022 року нафтові санкції ЄС проти Росії набули чинності. Граничну ціну на нафту та нафтопродукти, що походять з Росії або експортуються з неї, було встановлено на рівні 60 доларів за барель.

Набула чинності заборона на морське транспортування російської нафти в треті країни та заборона на пов'язане з транспортуванням надання технічної допомоги, брокерських послуг, фінансування або фінансової допомоги.

2 квітня 2023 року ОПЕК+ несподівано оголосила про скорочення видобутку нафти. Організація, як очікується, до кінця 2023 року дотримуватиметься вже існуючих скорочень видобутку на 2 мільйони барелів на добу. Саудівська Аравія та інші країни-виробники нафти ОПЕК+ оголосили про подальше скорочення свого видобутку нафти приблизно на 1,16 мільйона барелів на день.

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