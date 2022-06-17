Росія скоротила поставки клієнтам в Італії, Німеччині, Франції та Австрії.

Скорочення поставок природного газу з Росії змушує європейські комунальні підприємства використовувати запаси, які зазвичай використовуються в пік зимового сезону.

Про це пише Bloomberg.

Як свідчать дані Gas Infrastructure Europe, одна з останніх ознак того, що енергетична криза в регіоні загострюється, - те, що рівень сховищ впав цього тижня вперше з середини квітня, коли трейдери зазвичай починають поповнювати потужності.

"Станом на 14 чеврня європейські сховища були заповнені приблизно на 52%, а останні дані GIE свідчать про зниження на один відсотковий пункт", - пие агентство.

"Очевидно, що цього не повинно відбуватися в сезон закачувань", - сказав Уоррен Паттерсон, керівник відділу стратегії товарів ING Groep NV.

"Це буде тривожним для ринку і, ймовірно, підтримуватиме ціни", - додав він.

Росія скоротила поставки клієнтам в Італії, Німеччині, Франції та Австрії.

У Кремлі заявили, що через технічні проблеми їй довелося обмежити пропускну спроможність Північного потоку по дну Балтійського моря, але Німеччина назвала скорочення "політично мотивованим", спрямованим на підвищення цін.

Як повідомляв УНІАН, раніше єврокомісар із питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон заявив, що Євросоюз розробив план заміщення газу з Росії.

За його словами, ЄС імпортує з Росії 155 мільярдів кубометрів на рік. У рамках нової стратегії Брюссель планує отримати 50 мільярдів кубометрів за рахунок ввезення скрапленого природного газу (СПГ) зі США або Катару, 10 мільярдів кубометрів - наявними трубопроводами, аналог ще 25 мільярдів кубометрів буде вироблено за рахунок прискореного запуску морських вітряних турбін і фотоелектричних панелей.

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