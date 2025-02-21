Робота комісара ЄС з енергетики полягатиме у пошуку дешевого неросійського газу.

Європейський Союз посилює зусилля щодо заміни російських енергоресурсів, розглядаючи зокрема збільшення імпорту газу зі США та прискорений розвиток відновлюваної енергетики. Про це повідомив комісар ЄС з енергетики Дан Йоргенсен, пише Reuters.

"Замість того, щоб використовувати гроші платників податків, гроші громадян, щоб платити за газ, доходи від якого надходять у військову скарбничку Путіна, ми повинні переконатися, що ми виробляємо власну енергію", - зазначив Йоргенсен.

За його словами, Брюссель готує зміни до правил видачі дозволів, щоб прискорити будівництво об'єктів відновлюваної енергетики. Він також відзначив, що для галузей промисловості та опалення будинків, де газ не можна швидко замінити електроенергією, ЄС активізує зусилля з пошуку альтернативних поставок.

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"І тоді моя робота полягатиме, щоб це було дешево і не російське. Потреба в газі все ще буде, і нам доведеться шукати інші джерела, крім Росії, що також може означати більший імпорт із США", – відмітив Йоргенсен.

Новий комісар ЄС з енергетики Дан Йоргенсен обіцяв у цьому році представити план того, як блок зможе виконати поставлене на 2027 рік завдання щодо відходу від російського викопного палива.

У минулому році Євросоюз отримав 16,5 млн тонн скрапленого природного газу до середини грудня, незважаючи на зусилля зі скорочення поставок із Росії. Це вище за показник попереднього року у 15,18 млн тонн.

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