Остаточні нові розцінки відомство має озвучити до кінця липня, імовірно, тарифи для населення будуть різними.

Міністерство енергетики спільно з Національною комісією, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), та учасниками ринку опрацьовує варіанти зміни тарифа на електричну енергію з 1 серпня.

Про це повідомляється у відповіді міністерства на запит УНІАН.

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Таким чином, відомство найближчим часом представить нову модель спеціальних зобов'язань на ринку електричної енергії (ПСО), яким, в тому числі регулюються тарифи для населення.

"Щодо моделі спеціальних обов'язків на ринку електричної енергії та відповідно тарифів на електричну енергію повідомляємо, що зараз питання опрацьовується спільно з НКРЕКП і учасниками ринку", - сказано у відповіді Міненерго.

При цьому прес-служба відомства не уточнила, які саме варіанти тарифних змін будуть запропоновані.

Варто нагадати, що раніше міністр енергетики Герман Галущенко повідомляв, що нова модель передбачає зниження тарифів для вразливих верств населення, які споживають до 100 кВт-год електроенергії на місяць. Зараз це близько 41% споживачів з 16,9 млн домогосподарств. І підвищення тарифу для тих, хто споживає понад цю норму, тобто для більшості.

Остаточні нові розцінки Міненерго має озвучити до кінця липня, але імовірно споживачів поділять на категорії: які споживають від 100 до 300 кВт-год, від 300 до 500 кВт-год і понад 500 кВт-год на місяць. При цьому найвищий тариф може бути визначений на рівні близько 3,5 грн за кВт-год.

Нинішній чинний тариф на електрику встановлений на рівні 1,68 грн за кВт-год для всіх споживачів.

Ринок електроенергії: що необхідно знати

Наприкінці грудня 2020 року Кабмін скасував пільговий тариф на перші 100 кВт електроенергії в розмірі 0,9 грн/кВт-год, встановивши єдину ціну в розмірі 1,68 грн/кВт-год.

Наприкінці квітня 2021 року Кабмін вирішив залишити тариф для населення на цьому рівні до 30 Червня.

26 травня НКРЕКП заборонила імпорт в Україну російської та білоруської електроенергії до 1 жовтня 2021 року.

При цьому голова Нацкомісії Валерій Тарасюк зазначив, що заборона імпорту може спровокувати спекуляції на ринку електричної енергії. Тому Нацкомісія має намір моніторити стан роботи ринку і підготовки до наступного опалювального сезону.

31 травня 2021 року НКРЕКП заявила про те, що розглядає можливість введення обмежень для учасників ринку електроенергії через цінові спекуляції в травні.

Раніше Міністерство енергетики України запропонувало до 1 серпня продовжити чинну модель спеціальних зобов'язань на ринку електроенергії.

18 червня 2021 року міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що нова модель спеціальних зобов'язань на ринку електроенергії буде представлена найближчими днями. За його словами, нова модель передбачає зниження тарифів для вразливих верств населення, які споживають до 100 кВт-год електроенергії на місяць і перегляд тарифу для тих, хто споживає понад 100 кВт-год.

29 червня 2021 року Кабінет міністрів продовжив дію фіксованої ціни на електрику для населення і ряду інших споживачів у розмірі 1,68 грн за кВт-год до 1 серпня.

З 1 серпня 2021 року Міністерство енергетики планувало запустити в Україні нову модель спеціальних зобов'язань на ринку електроенергії для населення.

Раніше НКРЕКП повідомляла, що деякі оператори системи розподілу (обленерго) штучно збільшують обсяги витрат електричної енергії з метою завищення рівнів відповідних тарифів, що також спровокує зростання тарифів для споживачів.

Автор: Ганна Бредіхіна