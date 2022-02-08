Розрахунок за спожитий газ буде грунтуватися на показниках теплоти згоряння палива.

З 1 травня 2022 року українці переходять на облік газу в одиницях.

Про це повідомляє прес-служба оператора ГТС України.

Енергії передача природного газу буде здійснюватися не у метрах кубічних, а в кіловат-годинах.

"Купівля газу в Європі, його подальше транспортування, розподіл та постачання буде здійснюватись в однакових одиницях; справедливе ціноутворення – за обсяг отриманої енергії, а не за обсяг переданого газу", - розповіли про переваги закону у ГТС.

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Енергетична цінність природного газу буде різною в залежності від регіону й змінюватиметься в часі в залежності від джерела надходження: імпорт, підземні сховища газу, видобувні компанії тощо.

Також зміни стосуватимуться уніфікації одиниць вимірювання для різних видів енергії, що означатиме прозорий вибір між різними джерелами отримання енергії.

Як писав УНІАН, розрахунок за спожитий газ буде грунтуватися на показниках теплоти згоряння палива. Ці показники залежать від газової свердловини, в який він був видобутий.

Ціна на газ в Україні

Ціни на газ в Україні корелюють із цінами на європейських хабах, оскільки наша країна - інтегрована частина європейського газового ринку з 2015 року й імпортує з Європи близько 30% від загального обсягу споживання блакитного палива.

Для побутових споживачів в Україні з 1 травня 2021 року по 30 квітня 2022 року діє річна пропозиція ціни газу від 7,96 до 13,5 грн за кубометр, а для підприємств теплокомуненерго НАК "Нафтогаз України" пропонує трирічні контракти за ціною 7,42 грн за кубометр на перший рік.

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