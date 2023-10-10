Російські військові, які захопили станцію не знаються на складних системах ядерної енергетики, пояснив він.

Аналітик, експерт, колишній інженер-конструктор КБ "Південне" Олександр Кочетков перелічив основні виклики на тимчасово окупованій Запорізькій атомній електростанції, розповів в чому загроза режиму "гарячого зупину" та як окупанти хочуть його використати.

В ефірі телемарафону експерт зазначив, що насправді найголовніша небезпека на ЗАЕС полягає в тому, що російські військові, які її захопили не знаються на складних системах ядерної енергетики, абсолютно необізнані навіть задля збереження власного здоров’я та життя, "відповідно, здатні робити повну дурість щодо безпеки захопленої станції".

"Там є спеціалісти, які знають, що можна і неможна робити, фактично в заручниках наші захоплені фахівці. Туди приїжджають певні інспекції, спеціалісти МАГАТЕ, яких вибірково десь пускають. Але, ця окупаційна влада, ось ці військові, вони не дуже дослухаються. Там є абсолютно достовірна інформація, що вони навколо все замінували. Це величезна проблема, якщо треба під’їхати, при якійсь надзвичайній події. Вони, судячи з усього, тримають боєкомплект для мінометів, збираються там оборону тримати. Боєкомплект тримають саме в приміщеннях атомної енергостанції. Я не впевнений, що цього комплекту достатньо якщо буде вибух, щоб її зруйнувати, бо вона побудована надійно, але це є певна загроза для роботи", - акцентував Кочетков.

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Експерт вважає, що окупанти хочуть використати режим "гарячого зупину" на атомній електростанції для підігріву води на опалювання.

"Так у станції є декілька режимів. Ланцюгова реакція – ядерна реакція, це не так, щоб як генератор на дачі, натиснув на кнопку і все припинилося, він не працює. Так не можна припинити ланцюгову реакцію. Є так званий "холодний зупин", коли такі графітові стріжні заглибляються туди і майже припиняють реакцію, активну зону охолоджують, але вода не дуже гаряча і її не можна використовувати. "Гарячий зупин", про який йде мова, передбачає, що там дещо ці стріжні виведені, зона реактора робоча гаряча і вода, якою охолоджують, нагрівається. Тоді її можна використовувати для побутових потреб. Тобто для опалювання приміщень, наприклад. І це свідчить про те, що вони збираються там зимувати", - пояснив Кочетков.

Він акцентував, що для "гарячого зупину" обов’язково потрібен постійний потік води. "Якщо потік води буде зменшений, то робоча зона почне нагріватися, там може бути розплав і тоді буде типовий вибух цього реактору. Щось схоже на те, що відбувалось у Чорнобилі", - підкреслив Кочетков.

Експерт додав, що зараз начебто вода в ставку охолодження та можливість її підкачувати є, але це "знову ж таки начебто". Крім того, немає жодної гарантії безпечного використання окупантами нагрітої води для опалення.

"Якщо б це було під контролем реальних цивільних фахівців, то можна було б казати, що загрози майже нема. Але це війна, і вони (російські окупанти-УНІАН) несповна розуму. Хто знає, як вони цю воду будуть використовувати для опалення, що вони можуть там наробити", - резюмував Кочетков.

Ситуація на Запорізькій АЕС

Як повідомляв УНІАН, на початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну в 2022 році, російські окупанти захопили місто Енергодар та територію Запорізької атомної електростанції. На станції присутні члени місії МАГАТЕ, проте вони не мають доступу до всіх приміщень на території станції, тому станцію неможливо захистити.

4 жовтня стало відомо, що Запорізька атомна станція на межі аварії. За даними НАЕК "Енергоатом", російські загарбники розігріли 4-й енергоблок станції, вивели зі стану "холодного зупину" у стан "гарячого зупину", що заборонено вимогами експлуатації, оскільки це дуже небезпечно і може спровокувати аварію.

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