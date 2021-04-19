Станом на 17 квітня українські газові сховища були заповнені на 50%.

Запаси природного газу в українських підземних сховищах (ПСГ) з 10 по 17 квітня скоротилися на 0,8% - до 15,47 млрд кубометрів.

Про це свідчать дані Державної компанії "Оператор ГТС".

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Станом на 17 квітня запаси газу в ПСГ на 4% менше, ніж на аналогічну дату минулого року (16,2 млрд куб.м).

При цьому українські газові сховища заповнені на 50%.

Що цьому передувало

Україна 11 березня 2020 року розпочала сезон закачування природного газу в підземні сховища газу (ПСГ). Запаси газу в сховищах станом на 11 березня минулого року становили 15,808 млрд куб. м.

28 жовтня 2020 року українські газові сховища перейшли в режим відбору природного газу. Станом на 28 жовтня запаси газу в підземних сховищах становили понад 28 млрд кубометрів.

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Автор: Ігор Орел