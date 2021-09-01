За словами Вітренка, один зі способів зупинити запуск газопроводу - ввести санкції проти оператора проекту.

Запуск російського газопроводу "Північний потік-2" можна зупинити попри те, що будівництво практично завершено.

Про це заявив голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко, повідомляє Reuters.

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За словами Вітренка, один зі способів зупинити запуск газопроводу - ввести санкції проти оператора проекту.

"Ми як і раніше вважаємо, що його можна і потрібно зупинити. І зі свого боку ми будемо обговорювати, що США можуть зробити в цьому відношенні, наприклад, санкції США проти Nord Stream AG", – заявив Вітренко.

Запуск "Північного потоку-2":

Газопровід "Північний потік-2" не був звільнений від правила Європейського Союзу, згідно з яким власники трубопроводів повинні відрізнятися від постачальників газу для забезпечення чесної конкуренції.

Відповідне рішення ухвалив вищий регіональний суд Дюссельдорфа нещодавно.

Правила ЄС вимагають, щоб компанії, які виробляють, транспортують і розподіляють газ на території Європейського Союзу, були розділені та провели процедуру анбандлінгу. Це сприятиме забезпеченню чесної конкуренції на ринку та запобіганню перешкод доступу конкурентів до інфраструктури.

Тому "Газпром" має розділити компанії, які зараз керують газопроводом.

Україна запропонувала свої послуги з управління газопроводом "Північний потік-2 " в якості незалежного оператора.

"Північний потік-2": що відомо

21 липня 2021 року США і Німеччина досягли угоди по "Північному потоку-2". У ньому передбачено, що Вашингтон відмовляється від намірів ввести санкції для учасників проекту Nord Stream 2, однак можливість санкцій Євросоюзу для Москви зберігається, якщо Росія буде використовувати газопровід як інструмент енергетичного тиску.

В угоді також йдеться про намір зберегти транзит газу через Україну. Німеччина обіцяє скористатися всіма важелями, щоб переконати Росію продовжити договір про транзит газу через Україну, який повинен закінчитися в кінці 2024 року.

Проектом "Північний потік-2" (Nord Stream 2) передбачено будівництво і робота двох гілок газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Оператором трубопроводу є компанії Nord Stream 2 AG, засновником якої є російський "Газпром". Фінансують проект європейські компанії: французька Engie, австрійська OMV, британсько-нідерландська Shell, німецькі Uniper і Wintershall.

Газопровід "Північний потік-2" побудований вже на 99%. Новий трубопровід в обхід України планувалося завершити до кінця 2019 року поряд з уже наявним "Північним потоком-1".

Будівництво газопроводу призупинялося через введені США санкції проти компаній-підрядників, проте в лютому 2021 року відновилося. Nord Stream 2 AG вирішив добудувати його своїми силами.

Автор: Олена Коваленко