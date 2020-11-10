Водночас підвищився рівень розрахунків з виробниками "зеленої" електроенергії.

Економія завдяки зниженню "зеленого" тарифу в серпні-жовтні склала 1,5 мільярда гривень.

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Про це передає прес-служба Міністерства енергетики.

Повідомляється, що в серпні, коли почали діяти знижені тарифи, економія становила 618 мільйонів гривень, у вересні - 541 мільйон гривень, у жовтні - 376 мільйонів гривень (без ПДВ).

Водночас підвищився рівень розрахунків з виробниками "зеленої" електроенергії. За серпень гарантований покупець сплатив 100% відпущеної продукції - 5,2 мільярда гривень. За вересень виробники "зеленої" електроенергії отримали 4,3 мільярда гривень, що становить 93% від її загальної вартості.

До підписання меморандуму та прийняття відповідного закону про зниження "зеленого" тарифу рівень розрахунків не перевищував 5% (у квітні-липні 2020 року).

Що цьому передувало

21 липня Верховна Рада підтримала прийняття в другому читанні та в цілому законопроекту, який в рамках покриття дефіциту грошових ресурсів на ринку електроенергії передбачає зниження ставок "зеленого" тарифу для сонячних (СЕС) і вітрових (ВЕС) електростанцій на 15% і 7,5% відповідно.

Голова Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус вважає, що закон про зниження "зелених" тарифів не нашкодив іміджу України в очах інвесторів. Але водночас закон не розв'яже проблеми платежів у відновлюваній енергетиці.

Довідка УНІАН

Понад 20% ринку відновлюваних джерел енергії (ВДЕ) належить енергохолдингу ДТЕК бізнесмена Ріната Ахметова, далі йдуть шведські, китайські та українські компанії.

Станом на початок червня встановлена потужність об'єктів відновлюваної енергетики становить 7 ГВт, не враховуючи великі ГЕС, об'єкти з ВДЕ на окупованих територіях (637 МВт) та малі сонячні електростанції приватних домогосподарств (618 МВт).

Частка електроенергії з відновлюваних джерел генерації енергії в Україні зросла до 8%, але при цьому генерація забирає з ринку 26% грошового обороту.

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Автор: Ігор Орел