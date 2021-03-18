Президент доручив секретарю Ради нацбезпеки і оборони Олексію Данилову винести проекти відповідних рішень на найближче засідання РНБО з енергетичних питань.

Президент України Володимир Зеленський підтримує обмеження імпорту електроенергії з Росії та Білорусі, у зв'язку з чим доручив секретарю Ради національної безпеки та оборони Олексію Данилову представити проекти відповідних рішень.

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Про це йдеться у відповіді президента на запит народного депутата Михайла Бондаря, який депутат опублікував на своїй сторінці в Facebook.

"Підтримую пропозицію щодо обмеження імпорту електроенергії з держав, які не є членами Енергетичної Спільноти, й необхідності вдосконалення законодавчого регулювання такого обмеження. У зв'язку з цим я звернувся до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля з проханням всебічно розглянути питання, вказане в запиті, і ввести комплекс дієвих заходів", - сказано у відповіді президента.

Президент також доручив секретарю Ради національної безпеки і оборони Олексію Данилову залучити раду експертів і винести проекти відповідних рішень на найближче засідання РНБО з енергетичних питань.

Що цьому передувало

Раніше виконуючий обов'язки міністра енергетики Юрій Вітренко заявив, що він виступає проти імпорту електроенергії з Росії та Білорусі, але під час пікових навантажень в морозні дні Україна поки не може обійтися без нього.

Україна 1 лютого 2021 року відновила Комерційний імпорт електроенергії з Росії через дефіцит електрики в піковий зимовий період.

У січні 2021 року Україна відновила імпорт електроенергії з Білорусі після майже дев'ятимісячної заборони регулятора.

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Автор: Бредіхіна Ганна