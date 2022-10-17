Відключення пов'язані з влучанням ракети окупантів у об’єкту енергетичної інфраструктури, внаслідок чого там сильна пожежа.

У Дніпрі та області почались екстрені відключення електроенергії.

Про це повыдомив генеральний директор Yasno Сергій Коваленко

"Ворог продовжує обстрілювати об'єкти енергетичної інфраструктури та завдає руйнувань. Для ліквідації ушкоджень та збалансування енергосистеми, сьогодні у Дніпрі та області відбуватимуться відключення електроенергії", - пояснив він.

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Коваленко попросив громадян обмежити використання енергоємних приладів: бойлерів, пральних машин, обігрівачів, кондиціонерів, а також зарядити телефони та павербанки.

Нічний обстріл Дніпропетровщини

Уночі українські військові знищили над Дніпропетровською областю три російські крилаті ракети, але одна таки влучила по об’єкту енергетичної інфраструктури, там сильна пожежа. На місці прильоту працюють усі служби.

За даними голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка, окупанти усю ніч атакували область ракетами, "Градами" та важкою артилерією.

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