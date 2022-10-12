Жінка та 6-річна дівчинка перебувають у лікарні у тяжкому стані.

Російські загарбники випустили по Нікополю понад сто снарядів, поранено дитину та її маму.

Про це у своєму Telegram повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"Росіяни усю ніч знущалися над Нікопольщиною… Важко поранили 6-річну дівчинку. Ворог сім разів накрив район вогнем з "Градів" та важкої артилерії. На мирний Нікополь випустив понад 100 снарядів! Один з них прилетів прямо у приватний будинок. Поранив 6-річну дівчинку та її маму. Вони і ще одна постраждала через атаку жінка зараз у лікарні. Важкі", - повідомив він.

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За словами Резніченка, у місті понівечені понад три десятки багатоповерхівок та приватних будинків, газогони та лінії електропередач, а також два підприємства, два садочки, школа, магазини та офіс благодійної організації.

Він також повідомив, що у Марганецькій та Мирівській громадах минулося без постраждалих. Масштаби руйнацій уточнюються.

Масований удар по Україні 10 жовтня

Як повідомляв УНІАН, вранці 10 жовтня, російські окупанти завдали понад 84 ракетних та авіаційних удари по території України. Зокрема, удари були зафіксовані у Вінницькій, Львівській, Кіровоградській, Миколаївській, Полтавській, Тернопільській, Житомирській та Київській областях.

За даними Генерального штабу Збройних сил України, зранку 10 жовтня Росія випустила по Україні 84 ракети, 56 з них було знищено.

Пізніше російський диктатор Володимир Путін визнав обстріл українських міст і об'єктів критичної інфраструктури, а також пригрозив Україні новими ударами.

В українській розвідці наголосили, що масований ракетний удар російська влада готувала ще з початку жовтня.

У відповідь на ескалацію конфлікту американський президент Джо Байден наголосив, що ракетний терор Путіна не похитне підтримку США України. У вечірній розмові з Зеленським головною темою була передача сучасних систем ППО.

10 жовтня окупанти скерували на Дніпропетровщину 18 ракет, 5 з них вдалося збити силам ППО. Внаслідок обстрілів четверо людей загинули і 31 поранено.

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