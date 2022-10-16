Жителі Чернігівської області зменшили споживання електроенергії на 20%.

Найбільш свідомо підійшли до заклику зменшити споживання електроенергії у вечірні години 15 жовтня жителі Чернігівської області, їх результат - майже 20%.

Про це повідомили в компанії "Укренерго", зазначивши, що споживачі Києва та області разом зменшили споживання на 7%.

"Київ і весь центральний регіон провели вечір 15 жовтня без примусових обмежень споживання електроенергії. Це прямий результат того, що у вечірні години українці свідомо обмежили користування електроприладами", - зазначили в "Укренерго" і подякували українцям за зменшення навантаження на енергосистему.

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"Коли ви обмежуєте власне споживання, це дозволяє нашим диспетчерам не вводити графіки примусових відключень. Кожна вимкнена у вечірню годину пральна машина - це можливість для інших бути зі світлом", - зазначили в компанії.

Атака Росії на енергосистему України:

Вранці 10 жовтня Росія здійснила атаки на низку областей України. Зокрема, вибухи були чутні у Вінницькій, Львівській, Кіровоградській, Миколаївській, Полтавській, Тернопільській, Житомирській, Київській областях. Зафіксовані влучання в об'єкти критичної інфраструктури.

Мер столиці Віталій Кличко заявив, що через російські обстріли застосовуються графіки аварійного відключення електропостачання споживачам у Києві та області.

В офісі президента закликали українців з 17:00 до 22:00 обмежити споживання електроенергії.

11 жовтня через дефіцит електроенергії у зв'язку з ворожими ударами по критичній інфраструктурі в Києві та області почали відключати світло.

11 жовтня глава Міненергетики Герман Галущенко, заявив, що через ворожі обстріли 10 жовтня пошкоджено 30% енергетичної інфраструктури України.

Крім того, 11 жовтня, обстріли продовжилися. Зокрема, російські загарбники завдали удару по двох об'єктах енергетики у Львівській області та по Ладижинській ТЕС у Вінницькій області.

15 жовтня російські окупанти завдали ракетного удару по одній з громад Київської області. Значних руйнувань зазнав об'єкт енергетичної інфраструктури.

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