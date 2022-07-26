Тепер держкомпанія не зможе залучати нові кредити за кордоном, також під загрозою кредит у сумі €300 млн на закупівлю газу від ЄБРР.

"Нафтогаз України" допустив дефолт за єврооблігаціями - уряд не дозволив держкомпанії здійснити виплату $350 млн боргу.

Про це пише Forbes. Рішення "Нафтогазу" реструктуризувати борг стало несподіванкою для кредиторів, каже старший аналітик Dragon Capital Денис Саква.

Якщо "Нафтогаз" планував реструктуризувати борг, то консультації з кредиторами треба було починати щонайменше за місяць, а не за тиждень до виплати.

Крім того, "Нафтогаз" нічого не запропонував кредиторам за можливість відстрочити платежі на два роки. Наприклад, consent fee в розмірі 1% від суми боргу, каже він.

Скоріше за все, Кабміну не сподобались умови з якими "Нафтогаз" вийшов до кредиторів, каже керівник аналітичного відділу Concorde Capital Олександр Паращій. Урядові настанови для Нафтогазу не є публічними. Він припускає, що Мінфін пропонував просити про відстрочку на два роки для всіх випусків, а "Нафтогаз" звернувся тільки до тримачів облігацій з виплатою в 2022 році. Це потребувало б нових виплат вже через два роки.

Тепер держкомпанія не зможе залучати нові кредити за кордоном, також під загрозою кредит у сумі €300 млн на закупівлю газу від ЄБРР. Втім, через війну "Нафтогаз" і так не може взяти в борг ні в кого, крім держбанків, які не мають зайвих коштів, та ЄБРР, каже Олександр Паращій.

Кредитори тепер зможуть судитись з "Нафтогазом" за повернення боргу у вигляді його активів, передусім закордонних, каже Саква. Паращій вважає такий сценарій малоймовірним, але "Нафтогазу" доведеться запропонувати тримачам облігацій кращі умови реструктуризації.

Ще один ризик — вирогідність крос-дефолту по всіх трьох випусках єврооблігацій. Паращій прогнозує що кредитори з розумінням поставляться до проблем викликаних війною і не скористаються правом дострокової вимоги по євробондам з виплатами в 2024 і 2026 роках.

Раніше повідомлялося, що "Нафтогаз України" просить держателів євробондів перенести на два роки виплати купонів та погашення $350 млн боргу з відсотками.

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