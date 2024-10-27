Важливо розуміти, що це не нові кошти, заявив перший заступник міністра економіки.

Днями президент України Володимир Зеленський анонсував виплату кожному українцю допомоги в розмірі 1000 гривень. Перший заступник міністра економіки Олексій Соболев пояснив, звідки на це взялися кошти.

"Важливо розуміти, що це не нові кошти. Це кошти, які є в існуючих програмах. Ми переспрямовуємо з тих програм Мінекономіки та інших міністерств, з яких виділені кошти на цей рік не встигають освоїти до кінця року", – наголосив він в етері телеканалу "Ми – Україна".

За словами Соболева, ці кошти точно не змогли би спрямувати на армію.

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"Ці кошти виділені нашими донорами в наш бюджет, і там є умова, що їх не можна пускати на військові видатки", – додав чиновник.

Виплата по 1000 гривень українцям: куди надходитимуть кошти

Отримати анонсовану президентом Зеленським допомогу в розмірі 1 тисячі гривень українці зможуть на карту "Національного кешбеку", відкрити яку можна через "Дію". Про це розповів перший заступник міністра економіки Олексій Соболев.

За його словами, витратити ці кошти можна буде на певний спектр послуг, зокрема: оплату комунальних послуг, ліки, транспорт, мобільний звʼязок, купівлю українських книг. Проте використати гроші треба протягом зими – за грудень, січень, лютий.

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