Єврокомісія готує правовий механізм, який дозволить обмежувати експорт певних товарів до країн, які підозрюються в реекспорті в Росію підсанкційної продукції.

В Євросоюзі шукають можливість підірвати реекспорт в Росію санкційних товарів через треті країни.

Єврокомісія обговорює механізм, який дозволив би обмежити поставки невеликого переліку такої продукції в країни, через які важливі компоненти можуть потрапити в Росію і бути використані у війні проти України. Про це Financial Times розповіли люди, проінформовані про ці дискусії.

Передбачається спочатку розробити законодавчу основу для того, щоб визначити список таких товарів і країн, але не розголошувати його. Потім країни будуть попереджені про те, що щодо них будуть прийняті відповідні заходи. І вже на третьому етапі конкретні товари і країни підпадуть під експортні обмеження.

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Санкції проти РФ -останні новини

ЄС збирається заборонити транзит багатьох товарів через Росію в 11-му пакеті санкцій. Заборона на транзит буде поширюватися на численні технології та інші товари, в тому числі на кілька типів транспортних засобів, але, за словами людей, знайомих з пропозиціями, не всім буде заборонений проїзд через Росію по дорозі в треті країни.

Китай продовжує поставляти Росії товари, в тому числі компоненти до зброї, а Росія у великих обсягах експортує в КНР енергоносії. Показники торгівлі між двома країнами побили рекорди у грудні 2022-му-лютому 2023-му.