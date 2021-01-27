Термін повноважень чинної наглядової ради закінчився 30 березня 2020 р.

На сайті позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ "Мотор Січ", призначених на 31 січня 2021 р., оприлюднено запропонований до голосування склад нової наглядової ради компанії. Як повідомлялося раніше, термін повноважень чинної наглядової ради закінчився 30 березня 2020 р.

Як видно з тексту бюлетеню для голосування, до наглядової ради ПАТ "Мотор Січ" увійдуть 9 осіб, включаючи 3 незалежних директорів. Інші запропоновані кандидатури висунуті акціонерами компанії.

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Україну в новій наглядовій раді ПАТ "Мотор Січ" представлятиме особисто Олександр Ярославський, власник і президент DCН.

Компанія МС-4, Що відноситься до DCH, є одним з міноритарних акціонерів підприємства. Ярославський має колосальний досвід створення і розвитку компаній різної галузевої приналежності, в тому числі Харківського тракторного заводу, рудника "Суха Балка", Дніпровського металургійного заводу. У Харкові з ініціативи бізнесмена силами DCH до Євро-2012 був побудований новий сучасний аеропорт, а зараз Ярославський є приватним інвестором будівництва міжнародного аеропорту в Дніпрі. Від DCH до складу наглядової ради ПАТ "Мотор Січ" також увійдуть представники керівництва керуючої компанії групи Артем Александров та Олександр Чорний, які мають багаторічний досвід роботи в органах корпоративного управління різних компаній.

Ще троє кандидатів до наглядової ради "Мотор Січ" представляють інтереси її китайських акціонерів — компанії Skyrizon Aircraft Holdings Limited. Їх очолить особисто бенефіціар Skyrizon Ван Цзин, відомий міжнародний інвестор, який свого часу ініціював співпрацю китайських інвесторів з ПАТ "Мотор Січ". Крім нього, Китайські акціонери підприємства делегують до наглядової ради Ду Тао, президента компанії Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment, довгі роки працює в авіаційній індустрії. А також Ван Мен-директора з проектування авіаційної двигунобудівної компанії Chongqing Tianjiao Aviation Power Co (Чунцин, КНР), випускницю Кембриджського університету.

В якості незалежних директорів, які не мають акцій ПАТ "Мотор Січ" акціонерам запропоновані Олег Соловйов, доктор технічних наук, який має профільну авіаційну освіту і досвід роботи в галузі (ДП "Чугуївський авіазавод"). А також Ван Чжен - протягом п'яти років є секретарем Ради директорів Beijing Xinwei Technology Group Co., Ltd. і Дмитро Танасійчук, який закінчив Shanghai Fudan University і має значний досвід зовнішньоекономічної діяльності в індустріальній сфері

Як повідомлялося раніше, позачергові загальні збори акціонерів ПАТ "Мотор Січ", підтримали акціонери, сумарно володіють понад 80% акцій компанії. Серед питань порядку денного зміна наглядової ради, який зараз сформований колишнім власником двигунобудівного заводу В'ячеславом Богуслаєвим. Відповідно до заяв китайських інвесторів їх протягом майже п'яти років не допускають до управління ПАТ "Мотор Січ": діюча наглядова рада ігнорує звернення акціонерів про проведення Загальних зборів, розкрадання на заводі стали приводом для порушення низки кримінальних справ майже на півмільярда мільйонів гривень. Це завдає прямої шкоди як самому заводу, так і його колективу — за останні роки менеджери Богуслаєва звільнили з "Мотор Січ" близько 10 тисяч співробітників.

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Автор: УНІАН