Chainlink явно вирізняється на тлі інших криптовалют.

Бенджамін Коуен, аналітик, експерт у сфері криптовалют, що має на ютубі близько 700 тис. підписників, виявив перспективний токен і вигідний, на його думку, рівень для покупки криптовалюти.

У поточному році токен Chainlink (LINK) подорожчає сильніше, ніж у 2021 році, стверджує аналітик. Минулого року ціна альткоїна зросла на 74%.

На думку Коеуна, стрімке зростання альткоїна відбудеться за умови, якщо він закріпитися на позначці вище $26 за монету. У найближчий рік токен Chainlink продовжить активно рости і реалізує потенціал, який монеті не вдалося реалізувати торік, спрогнозував аналітик.

Також Коуен нагадав, що кількома місяцями раніше колишній CEO Google Ерік Шмідт приєднався до команди Chainlink як стратегічний радник. Це, своєю чергою, позитивно впливає на перспективи проєкту, упевнений криптоаналітик.

Читайте такожНе біткоїном єдиним: експерт назвав найперспективніші криптовалюти у 2022 році

У списку Coimarketcap криптовалюта Chainlink знаходиться на 17 місці. На сьогодні токен торгується на рівні $24,8, минулої доби він подешевшав на 3%. При цьому за перші два тижні 2022 року ціна альткоїну піднялася на 15%, а в певний момент вона була найбільш торговельною криптовалютою на ринку, і криптою, яка найшвидше росте за кількістю використання в смарт-контрактах.

Раніше інший відомий криптотрейдер Міхаель ван де Поппе також назвав Chainlink однією з найперспективніших криптовалют на ринку. Він упевнений, що в найближчій перспективі токен може вирости в ціні на 350% з поточних рівнів.

Вас також можуть зацікавити новини: