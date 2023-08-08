Bacardi Rus повідомила про зростання річної виручки на 8,5% до 30 мільярдів рублів, що еквівалентно приблизно 314 мільйонам доларів.

Лікеро-горілчана компанія Bacardi, яка незабаром після вторгнення в Росії в Україну заявила про те, що призупинить експорт в РФ і заморозить інвестиції в рекламу на ринку агресора, відправила в РФ товарів на мільйони доларів.

Як повідомляє WSJ, продовжуючи просувати такі бренди, як горілка Grey Goose, вермут Martini та однойменний ром Bacardi, компанія повідомила про зростання продажів і прибутку в Росії за минулий рік, в той час як багато хто з найбільших світових алкогольних брендів пішли з російського ринку.

Згідно з даними російської держмитниці, російське підприємство Bacardi, за 12 місяців до 30 червня, ТОВ "Бакарді Рус", імпортувало продукції на суму 169 мільйонів доларів. Імпортовані продукти включають горілку Grey Goose, джин Bombay Sapphire, ром Oakheart, шотландський віскі Dewar's, текілу Patrón та вермут під брендом Martini, просекко та інші продукти.

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Bacardi Rus повідомила про зростання річної виручки на 8,5% до 30 мільярдів рублів, що еквівалентно приблизно 314 мільйонам доларів, у 2022 році, згідно з даними Федеральної податкової служби Росії. Прибуток підскочив до 4,7 млрд рублів з 1,5 млрд рублів у 2021 році.

"Вихід кількох провідних міжнародних власників брендів з алкогольного ринку знизив конкуренцію і створив можливості для тих, хто залишився, а також для місцевих компаній", - сказав Іван Коларов, аналітик IWSR, що відстежує індустрію напоїв.

Примітно, що більшість продуктів, якы продаються великими виробниками алкоголю, такими як Bacardi, не підпадають під санкції.

Війна в Україні та позиція Bacardi

Компанія почала продавати свої бренди в Росії в 1992 році, відкривши там офіс через десятиліття. У 2016 році компанія уклала партнерську угоду з Beluga Group, найбільшим виробником спиртних напоїв в Росії, для розливу свого віскі William Lawson. Відтоді віскі став лідером продажів в РФ.

У 2018 році Bacardi назвала Росію в числі п'яти ринків, що розвиваються, які, за її словами, будуть забезпечувати більшу частину її зростання.

Сьогодні в Bacardi працює 350 чоловік в семи містах Росії.

За період з початку війни в Україні і до кінця червня 2023 року Bacardi збільшила прибуток російської філії в три рази. Виручка компанії зросла з 30,1 млрд руб. до 32,6 млрд, а чистий прибуток збільшився втричі - з 1,5 до майже 4,7 млрд руб.

У порівнянні з 2021 роком вартість основних засобів дочірньої компанії "Бакарді Рус" зросла з 57 до 850 млн руб. виручка зросла з 30,1 млрд руб. до 32,6 млрд, а чистий прибуток збільшився втричі - з 1,5 до майже 4,7 млрд руб.

Комерційні витрати компанії попри плани зупинити просування, перевищили в минулому році 6,7 млрд руб - це трохи менше 7,042 млрд роком раніше.

Крім того, компанія продовжує маркетингові інвестиції як в місцях вживання алкоголю, так і в ритейлі. Бренди Bacardi можна знайти і на окупованих РФ територіях України, зокрема в Криму, Донецьку та Луганську.

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