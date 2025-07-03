Намір обмежити банківську таємницю зафіксований у Національній стратегії доходів.

Міністерство фінансів веде дискусію з Національним банком щодо обмеження банківської таємниці в Україні, повідомив заступник міністра фінансів Денис Улютін під час засідання парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики. Відповідне відео опублікував нардеп Ярослав Железняк у Telegram.

"Я вам чесно скажу: так, ми ведемо дискусію з Національним банком щодо доступу до банківської таємниці", - сказав заступник міністра фінансів.

За його словами, це складна дискусія, але в Національній стратегії доходів записано, що "ми маємо до цього прийти".

Відео дня

"І це у будь-якому випадку буде", - додав Улютін.

Про це чиновник заявив під час обговорення законопроєкту про приєднання України до Єдиної зони платежів у євро (SEPA), який, поміж іншого, як зазначив Железняк, "створює під Податковою реєстр всіх банківських рахунків та банківських сейфів усіх громадян". За словами нардепа, фінансовий комітет Ради рекомендував даний документ до прийняття у першому читанні.

Приєднання України до Єдиної зони платежів у євро

Єдина зона платежів у євро (SEPA, Single Euro Payments Area) - ініціатива Європейської Союзу щодо інтеграції платежів для спрощення банківських переказів у євро.

18 квітня 2025 року уряд схвалив проект Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення відповідності актам права Європейського Союзу та відповідним критеріям, встановленим Європейською платіжною радою, з метою приєднання України до Єдиної зони платежів у євро (SEPA)"

Документ має на меті привести українське законодавство у сфері протидії відмиванню доходів та фінансуванню тероризму у відповідність до європейського. Зазначається, що це обов’язкова умова для забезпечення подання офіційної заявки на приєднання України до SEPA.

Приєднання до SEPA дозволить громадянам та бізнесу здійснювати перекази у євро між європейськими країнами швидко, без додаткових комісій та за чітко встановленими правилами.

Банківська таємниця під загрозою

На початку січня 2025 року міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що банківську таємницю в Україні необхідно скасувати, оскільки вона "захищає злодіїв та злочинців".

На це у НБУ відповіли, що це ставить під загрозу права громадян і європейські цінності, та заперечили надання необмеженого позасудового доступу до до даних рахунків для будь-якого органу.

За словами нардепа Ярослава Железняка, Мінфін пообіцяв у найближчі три роки прибрати або послабити банківську таємницю, щоб дати можливість податковій отримувати "позасудовий доступ до руху коштів на банківських рахунках платників податків".

Вас також можуть зацікавити новини: