Зокрема, пропонується втричі зменшити максимальний розмір денної процентної стаки за кредитом.

У Національному банку пропонують внести зміни до законодавства, направлені на більш жорстке регулювання діяльності мікрокредитних фінансових компаній.

Як повідомив голова Національного банку Андрій Пишний на своїй сторінці у Facebook, діяльність таких компаній часто призводить до того, що люди змушені виплачувати кредити за безвідповідальних родичів або друзів.

"Маємо ліквідовувати прогалини, які, на жаль, ще існують та підкреслюють певну невідповідність законодавства України кращій міжнародній практиці, у тому числі країн ЄС, до спільноти яких ми прагнемо приєднатися. Ми пропонуємо, по-перше, встановити граничні розміри процентних ставок. Йдеться про максимальний розмір реальної денної процентної ставки. Сьогодні в Україні в середньому – це 2,5%. Ми ж пропонуємо зменшити її більш ніж втричі, зафіксувавши на рівні 0,8%", - зазначив Пишний.

Відео дня

По-друге, за його словами, НБУ рекомендує Верховній Раді зменшити надмірне боргове навантаження на одного споживача. Він зазначив, що необхідно розширити мандат Нацбанку на встановлення мінімальних вимог до процесу перевірки кредитоспроможності позичальника з боку фінансових компаній.

"Така перевірка сьогодні фактично не здійснюється, тому сумлінні позичальники сплачують і за себе, і ще за двох несумлінних", - зазначив Пишний.

По-третє, в НБУ пропонують запровадити додаткові штрафні санкції за порушення встановлених обмежень, щоб своєчасно та ефективно реагувати на них.

"Вони дадуть змогу оптимізувати процес прийняття регуляторних актів НБУ щодо небанківського ринку, прискорять його, приберуть зайву бюрократію, допоможуть нам оперативно реагувати на кризові ситуації, активніше проходити процес адаптації фінансового законодавства країни до актів права ЄС", - підкреслив голова НБУ.

Кредитування під час війни

У березні 2022 року Верховна Рада України ухвалила закон "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо дії норм на період дії воєнного стану".

Згідно з цим законом, люди, які оформляли кредити в банках, отримали два привілеї: не отримувати штрафи за прострочені кредити; уникнути підвищення процентної ставки на суму позики.

За даними платформи для роботи з відкритими даними "Опендатабот", у 2022 році мікрокредитні фінансові установи видали майже втричі менше позик, ніж у 2021 році. При цьому середня сума кредиту порівняно з довоєнним роком майже не змінилася і складала близько 4,5 тис. грн.

Довідка УНІАН. Споживчий кредит - це надання грошових коштів кредитодавцем - банком або іншою фінансовою установою - приватній особі на її особисті потреби, не пов'язані з веденням бізнесу.

Вас також можуть зацікавити новини: