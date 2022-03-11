Скасування такого статусу розчистить шлях для значного підвищення тарифів на російський імпорт.

Президент США Джо Байден оголосить, що США разом з країнами "Великої сімки" і Євросоюзом будуть домагатися скасування статусу "постійних нормальних торгових відносин" для Росії.

Очікується, що кожна країна буде рухатися в цьому напрямку на основі власних законодавчих процесів, передає Голос Америки.

"Скасування статусу "постійних нормальних торгових відносин" для Росії вимагатиме схвалення Конгресом, - цитує Reuters неназваного високопоставленого представника Білого дому. - Але законодавці в обох палатах висловили підтримку такому кроку".

Очікується, що після оголошення Байдена в Конгресі буде представлено відповідний законопроект, що стосується Росії та Білорусі.

За даними ЗМІ, скасування статусу розчистить шлях для значного підвищення тарифів на російський імпорт.

При цьому законодавці можуть надати президенту Байдену право відновити нормальні торговельні відносини з обома країнами при виконанні ними певних умов.

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