Найпоширеніша причина, з якої українці не заощаджують, — недостатній рівень доходів.

Більш ніж половина українців - 54% - зовсім не мають заощаджень, а 19% вистачило б грошей лише на 1 місяць.

Про це свідчать результати опитування кадрового порталу Work.ua.

"54% респондентів відповіли, що зовсім не мають заощаджень,19% — що їм би вистачило грошей на 1 місяць, 15% — мають накопичення на 2-4 місяці та 11% — на півроку чи більше", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що найпоширеніша причина, з якої українці не заощаджують, — недостатній рівень доходів. Цей варіант відповіді вибрали 68% респондентів. 11% вибрали відповідь, що їм нічого не заважає відкладати, бо заощадження є. Виплачування кредиту заважає 9% опитаних, а 6% — не контролюють витрати та роблять спонтанні покупки. Відсутність знань, як відкладати гроші, назвали причиною 3% українців. Нестача чіткої мотивації та цілі заважає 2%.

За даними дослідження виявилося, що робити заощадження найчастіше починають у 18-21 років - так відповіли 45% респондентів. У 22-25 років відкладати гроші почали 20%, 14% — у 26-30 років, 11% — у 31-39 років і найменше заощаджувати розпочинають у 40+ — 5%, та в 50+ — 4%.

87% українців відповіли, що їх турбує відсутність накопичень. А 9% — не хвилюються, бо у разі чого, щось вигадають. 3% респондентів нічого не відклали й почуваються спокійно з цього приводу.

"А от коли українці відкладають гроші, то на що саме? Виявилось, що в більшості заощадження робляться "про всяк випадок". Так відповіли 26% респондентів. На нерухомість відкладають 18%, на важливі покупки по типу пральної машини, холодильника чи ноутбука — 17%. Заощаджують заради подорожей 10%, а на навчання своїх дітей — 9%. Збирають на транспортний засіб 8%, а на власне навчання — 7%. І останнє, гроші на пенсію відкладають 5% опитаних", - повідомили у Work.ua.

Як повідомляв УНІАН, українцям варто тримати хоча б половину своїх заощаджень в доларах, вважає економіст Олександр Савченко. За його словами, половину заощаджень варто тримати в доларах – класти під один відсоток в банки. А іншу половину – в гривні під десять відсотків.

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