Підвищення очікувань щодо зростання зарплат спостерігається третій квартал поспіль.

Понад 62% українських підприємств мають намір підвищити зарплати своїм працівникам, близько 35% прогнозують збереження зарплат на поточному рівні та близько 2% компаній планують знизити зарплати протягом наступного року.

Про це свідчать дані НБУ за I квартал 2021 року.

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У повідомленні вказується, що підвищення очікувань щодо зростання зарплат спостерігається третій квартал поспіль.

Баланс відповідей становить 60,6% (у IV кварталі 2020 року — 58,9%).

Водночас шостий квартал поспіль респонденти прогнозують зменшення кількості працівників на своїх підприємствах у наступні 12 місяців: баланс відповідей — "мінус" 1,9% (у IV кварталі 2020 року — "мінус" 9,9%).

Мінімальна зарплата

Мінімальна зарплата в Україні з 1 січня 2021 року була підвищена до 6 тис.грн.

З 1 грудня 2021 року її планують підняти до 6500 гривень.

Погодинна мінімальна зарплата у 2021 році:

з 1 січня 2021 року — 36,11 гривні;

з 1 грудня 2021 року — 39,12 гривні.

Середня зарплата і борги

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника в Україні в січні 2021 року зросла у порівнянні з січнем 2020 року на 15% - до 12 337 грн.

Заборгованість підприємств по виплаті заробітної плати в Україні в лютому 2021 року зросла на 8,1% в порівнянні з попереднім місяцем і на 1 березня 2021 року склала 3,21 млрд грн.

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Автор: Олена Коваленко