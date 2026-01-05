Затримання Мадуро оживило крипторинок: біткоїн підскочив до максимума за останні три тижні

Біткоїн в цілому завершив рік зі зниженням на 6,5%.

Біткоїн піднявся до найвищого рівня за три тижні під час ранніх торгів в Азії на тлі політичної невизначеності після того, як США усунули від влади президента Венесуели Ніколаса Мадуро, пише Bloomberg.

У понеділок, 5 січня, найбільша криптовалюта подорожчала на 2,3% - до 93 323 доларів - найвищий показник з 11 грудня. Ефір та інші токени також дещо зросли.

Зростання відбувається на загалом позитивному тлі в Азії: фондові ринки там оновлюють історичні максимуми завдяки ставкам на технології та штучний інтелект. Водночас інвестори шукають "тихі гавані": у понеділок золото подорожчало майже на 2% - понад 4 400 доларів за унцію (141,5 долара за грам), а срібло - на 4,8% після затримання Мадуро.

Зазначається, що раніше біткоїн інколи сприймали як безпечний актив у часи турбулентності, але в інші періоди він рухався в унісон з акціями та іншими ризиковими інструментами.

Водночас протягом кількох тижнів біткоїн торгувався у вузькому діапазоні і завершив рік зі зниженням на 6,5%. У 2025 році він показував гіршу динаміку, попри низку сприятливих для крипторинку рішень у США, ініційованих президентом Дональдом Трампом, який відкрито підтримує криптовалюти.

2 січня інвестори вклали 471 млн доларів у 12 біржових біткоїн-фондів (ETF), зареєстрованих у США – це найбільший приплив коштів з 11 листопада, що може свідчити про зміну настроїв на ринку.

Ціни на криптовалюти – останні новини

Наприкінці грудня курс біткоїна зріс на 3,1% - до понад 90 200 доларів. Інші криптоактиви також подорожчали: ефір додав до 4% і перевищив рівень 3 000 доларів. Тоді ринок ще не оговтався після стрімкого падіння криптовалюти, яке розпочалося у жовтні. Зараз же почали з’являтися перші ознаки зміни настроїв.

У листопаді 2025 року біткоїн втратив близько 23% своєї вартості, що стало найбільшим місячним падінням з червня 2022 року. Попри прихильність Дональда Трампа та ряду інших інституцій до криптоіндустрії, біткоїн обвалився більш ніж на 30% від свого рекордного максимуму, встановленого на початку жовтня.

