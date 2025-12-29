Біткоїн перевалив за $90 000: Bloomberg оцінив, що чекає на криптовалюту далі

Від початку 2025 року біткоїн подешевшав приблизно на 4%.

Біткоїн в понеділок, 29 грудня, під час азійських торгів піднявся вище 90 000 доларів.

За даними Bloomberg, у Сінгапурі курс біткоїна зріс на 3,1% - до понад 90 200 доларів. Інші криптоактиви також подорожчали: ефір додав до 4% і перевищив рівень 3 000 доларів.

Ринок ще не оговтався після стрімкого падіння криптовалюти, яке розпочалося у жовтні. Цей епізод виснажив ринок, і з того часу трейдери не наважуються робити великі ставки на відновлення. Зараз же з'являються перші ознаки зміни настроїв.

"Підйом у понеділок (29 грудня, - УНІАН), здається, частково обумовлений тим, що короткострокові роздрібні трейдери збільшують свої позиції у ф'ючерсах", - зазначив Себастьян Беа, головний інвестиційний директор криптовалютної компанії ReserveOne Inc.

За даними CryptoQuant, ставка фінансування біткойна – ключовий барометр настроїв на криптовалютному ринку – знаходиться на найвищому рівні з 18 жовтня, що свідчить про оптимістичний настрій на ринку.

Відкрита зацікавленість у ф'ючерсних позиціях на біткоїн також зросла, відійшовши від недавніх мінімумів, але залишається нижчою, ніж у жовтні, коли біткоїн був на своїх максимумах. Рекордної позначки у 126 251 долар курс біткоїна досяг 6 жовтня.

Попри зростання інституційного інтересу та низку сприятливих для галузі рішень за президента США Дональда Трампа, який підтримує криптоіндустрію, від початку 2025 року біткоїн подешевшав приблизно на 4%.

Слді зазначити, що станом 13:08 понеділка, 29 грудня, біткоїн в Україні коштує 3850870 гривень.

Ринок цифрових активів залишається нестабільним після різкого падіння, яке почалося на початку жовтня, всього за кілька днів після того, як біткоїн досяг рекордної вартості понад 126 000 доларів. З того часу ринкова вартість криптовалют знизилася більш ніж на 1 трильйон доларів.

3 грудня біткоїн досяг двотижневого максимуму у 93 965 доларів, але настрої інвесторів щодо криптовалют залишалися нестабільними.

11 грудня біткоїн подешевшав на 3,2% і ненадовго опустився нижче позначки в 90 000 доларів. На криптовалюту вплинуло рішення Федеральної резервної системи США знизити процентні ставки, а також оптимізм щодо економіки країни.

