'Найгірший місяць': біткойн прямує до найбільшого падіння з 2022 року, - Bloomberg

Попри прихильність Білого дому до криптоіндустрії, біткоїн втрачає свої позиції.

У листопаді біткоїн втратив близько 23% своєї вартості, що є найбільшим місячним падінням з червня 2022 року. Про це пише Bloomberg.

Зазначається, що у п'ятницю біткоїн впав на 6,4% до 81 629 доларів, після чого криптовалюта відновила свої позиції. О 7:42 ранку в Лондоні вона торгувалася по 84 166 доларів. Водночас друга найпопулярніша криптовалюта ефір впала на 7,6% до рівня нижче 2700 доларів.

Попри прихильність Дональда Трампа та ряду інших інституцій до криптоіндустрії, біткоїн обвалився більш ніж на 30% від свого рекордного максимуму, встановленого на початку жовтня.

Падіння триває після масштабної хвилі ліквідацій ф'ючерсних позицій 10 жовтня, що призвела до втрати приблизно 1,5 трильйона доларів від сукупної ринкової вартості всіх криптовалют. До того ж лише за останню добу було ліквідовано ще 2 млрд доларів кредитних позицій.

"Настрої на ринку надзвичайно погані. Схоже, на ринку зʼявився примусовий продавець, і незрозуміло, наскільки це серйозно", - зазначив портфельний менеджер австралійського хедж-фонду Apollo Crypto Пратік Кала.

Курс біткоїна - головні новини

Як писав УНІАН, 6 жовтня найпопулярніша криптовалюта біткоїн сягнула рекордного рівня у понад 126 000 доларів. Втім, вже 10 жовтня ринок криптовалют пережив один із наймасштабніших обвалів через заяву президента США Дональда Трампа про введення додаткового мита в розмірі 100% на товари з Китаю і посилення контролю за експортом програмного забезпечення.

5 листопада біткоїн вперше з червня опустився нижче за позначку в 100 000 доларів, що більш ніж на 20% нижче рекорду, досягнутого місяць тому.

18 листопада біткоїн вперше за сім місяців опустився нижче 90 000 доларів. Це стало свідченням того, що інтерес інвесторів до ризикованих операцій на фінансових ринках вичерпується.

