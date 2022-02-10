З 1 січня 2022 року касові апарати стали обов'язковими майже для всіх фізосіб-підприємців.

На сьогодні дискусія з ФОПами, які протестують проти введення касових апаратів неможлива.

Про це в інтерв'ю УНІАН заявив голова Комітету Верховної Ради з фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Коментуючи мітинги ФОПів під стінами парламенту, Гетманцев зазначив, що влада не має наміру йти на поступки підприємцям.

"Ніхто нічого не очікує. Система запрацювала з 1 січня 2022 року. Це вирішене питання. Реформа пройшла і крапка. Ніхто нічого не обговорює", - заявив Гетманцев.

Він також нагадав, що дискусію на цю тему вже давно завершено.

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"Будь-яку дискусію про те вводити чи не вводити було завершено десь 1,5 роки тому. Я на сьогодні взагалі не вважаю її предметною, тобто вона з-поміж таких дискусій: треба платити податки чи не треба, потрібно вакцинуватися або не потрібно. Для мене секта антиРРО та антивакцинаторів - це одне і те ж саме. Вони навіть виходять разом. Це схожі за своєю ідеологією структури", - заявив Гетманцев.

Він також зазначив, що, на його думку, акції протесту, на які виходять підприємці, фінансуються зацікавленими особами.

"Хто ініціює такі процеси. Це контрабандисти, конвертатори, тобто ті, хто заробляють на ухиленні від оподаткування, тому що без реалізації товару в чорну неможливо ані системне ухилення від сплати ПДВ, ані контрабанда, і це - мільярди. І саме тому ці люди зацікавлені в тому, щоб все залишалося так, як є. Тому вони фінансують ці акції, а також політиків, які з трибуни Верховної Ради відстоюють нібито інтереси ФОПів", - зазначив Гетманцев.

Історія законопроекту про касові апарати: