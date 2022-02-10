На сьогодні дискусія з ФОПами, які протестують проти введення касових апаратів неможлива.
Про це в інтерв'ю УНІАН заявив голова Комітету Верховної Ради з фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
Коментуючи мітинги ФОПів під стінами парламенту, Гетманцев зазначив, що влада не має наміру йти на поступки підприємцям.
"Ніхто нічого не очікує. Система запрацювала з 1 січня 2022 року. Це вирішене питання. Реформа пройшла і крапка. Ніхто нічого не обговорює", - заявив Гетманцев.
Він також нагадав, що дискусію на цю тему вже давно завершено.
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"Будь-яку дискусію про те вводити чи не вводити було завершено десь 1,5 роки тому. Я на сьогодні взагалі не вважаю її предметною, тобто вона з-поміж таких дискусій: треба платити податки чи не треба, потрібно вакцинуватися або не потрібно. Для мене секта антиРРО та антивакцинаторів - це одне і те ж саме. Вони навіть виходять разом. Це схожі за своєю ідеологією структури", - заявив Гетманцев.
Він також зазначив, що, на його думку, акції протесту, на які виходять підприємці, фінансуються зацікавленими особами.
"Хто ініціює такі процеси. Це контрабандисти, конвертатори, тобто ті, хто заробляють на ухиленні від оподаткування, тому що без реалізації товару в чорну неможливо ані системне ухилення від сплати ПДВ, ані контрабанда, і це - мільярди. І саме тому ці люди зацікавлені в тому, щоб все залишалося так, як є. Тому вони фінансують ці акції, а також політиків, які з трибуни Верховної Ради відстоюють нібито інтереси ФОПів", - зазначив Гетманцев.
Історія законопроекту про касові апарати:
- 3 листопада 2020 року голова парламенту Дмитро Разумков заявив про те, що Верховна Рада має намір розглянути як невідкладний проект закону про відтермінування використання касових апаратів підприємцями на спрощеній системі оподаткування на рік-до 1 січня 2022 року.
- 4 листопада 2020 року стало відомо про те, що законопроект про відтермнування касових апаратів зареєстрований у парламенті.
- Того ж дня, 4 листопада 2020 року Рада провалила голосування за закон про відтермінування касових апаратів.
- 17 листопада 2020 року Верховна Рада України вдруге провалила голосування щодо законопроекту, яким пропонувалося відтермінувати використання касових апаратів підприємцями на спрощеній системі оподаткування до 1 січня 2022 року.
- 15 грудня 2020 року фізичним особам-підприємцям скасували обов'язкове ведення книги обліку доходів. Йшлося про фізичних осіб-підприємців першої та другої груп та фізосіб-підприємців третьої групи, які не є платниками податку на додану вартість.
- 17 грудня 2021 року Верховна Рада відмовилася розглядати перенесення обов'язкового введення касових апаратів для фізичних осіб-підприємців (ФОП) ще на один рік.
- 24 грудня 2021 року Кабінет міністрів звільнив підприємців, що здійснюють роздрібну торгівлю в сільській місцевості, від обов'язкового застосування реєстраторів розрахункових операцій.
- З 1 січня 2022 року касові апарати стали обов'язковими майже для всіх фізосіб-підприємців.
25 січня 2022 року ФОПи оголосили безстрокову акцію протесту. Під парламентом було кілька тисяч людей, вони намагалися прорватися до будівлі парламенту, поліція почала їх відтісняти, що призвело до бійок. 18 поліцейських і 3 учасники акції отримали травми.
26 січня акція протесту представників громадського руху # SaveФОП під Верховною Радою продовжилася
У зв'язку з цим Верховній Раді запропонували ввести мораторій до кінця року на штрафи за невстановлення реєстратора розрахункових операцій, за умови, що надалі РРО все ж буде встановлено.