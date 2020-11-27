У доопрацьованому бюджеті уряд скоротив дефіцит з 6,0% до 5,5% ВВП.

Доопрацьований до другого читання проект закону Про державний бюджет на 2021 рік надійшов на розгляд Верховної Ради. Наразі текст документа відсутній на сайті парламенту.

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Про це свідчать дані на сайті Верховної Ради.

"Останній етап проходження документа - 27 листопада отримано доопрацьований проект, переданий на розгляд керівництву", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що вчора Кабінет міністрів погодив доопрацьований проект Державного бюджету на наступний рік.

У проекті Державного бюджету на 2021 рік, який передали в Раду для другого читання, закладені 1 трильйон і 92 мільярди гривень доходів, а витрат - 1 трильйон і 328 мільярдів гривень.

Також уряд скоротив дефіцит з 6,0% до 5,5% від валового внутрішнього продукту.

Що цьому передувало

14 вересня Кабмін затвердив проект держбюджету на наступний рік, який передбачає дефіцит у розмірі 6% ВВП. Доходи держбюджету - 2021 передбачаються в розмірі 1 трильйона 71,1 мільярда гривень, а витрати-1 трильйона 350 мільярдів гривень. При цьому дефіцит бюджету передбачається на рівні 270 мільярдів гривень.

Проект держбюджету також передбачає 104 мільярди гривень на виплату допомог, пільг і субсидій, а в цілому соціальні витрати становитимуть 323 мільярди гривень.

Заступник голови фракції "Голос" Ярослав Железняк повідомив, що до проекту закону Про державний бюджет України на 2021 рік депутати подали понад 2,4 тисячі поправок.

5 листопада парламент затвердив проект у першому читанні. При поданні документа в залі Верховної Ради міністр фінансів Сергій Марченко зазначив, що Мінфін при підготовці проекту до розгляду в першому читанні передбачив збільшення витрат більш ніж на 20 мільярдів гривень.

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Автор: УНІАН