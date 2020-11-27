Доопрацьований до другого читання проект закону Про державний бюджет на 2021 рік надійшов на розгляд Верховної Ради. Наразі текст документа відсутній на сайті парламенту.
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Про це свідчать дані на сайті Верховної Ради.
"Останній етап проходження документа - 27 листопада отримано доопрацьований проект, переданий на розгляд керівництву", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що вчора Кабінет міністрів погодив доопрацьований проект Державного бюджету на наступний рік.
У проекті Державного бюджету на 2021 рік, який передали в Раду для другого читання, закладені 1 трильйон і 92 мільярди гривень доходів, а витрат - 1 трильйон і 328 мільярдів гривень.
Також уряд скоротив дефіцит з 6,0% до 5,5% від валового внутрішнього продукту.
Що цьому передувало
- 14 вересня Кабмін затвердив проект держбюджету на наступний рік, який передбачає дефіцит у розмірі 6% ВВП. Доходи держбюджету - 2021 передбачаються в розмірі 1 трильйона 71,1 мільярда гривень, а витрати-1 трильйона 350 мільярдів гривень. При цьому дефіцит бюджету передбачається на рівні 270 мільярдів гривень.
- Проект держбюджету також передбачає 104 мільярди гривень на виплату допомог, пільг і субсидій, а в цілому соціальні витрати становитимуть 323 мільярди гривень.
- Заступник голови фракції "Голос" Ярослав Железняк повідомив, що до проекту закону Про державний бюджет України на 2021 рік депутати подали понад 2,4 тисячі поправок.
- 5 листопада парламент затвердив проект у першому читанні. При поданні документа в залі Верховної Ради міністр фінансів Сергій Марченко зазначив, що Мінфін при підготовці проекту до розгляду в першому читанні передбачив збільшення витрат більш ніж на 20 мільярдів гривень.
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