За словами міністра фінансів, всі потреби держави забезпечуються.

Міністр фінансів України Сергій Марченко запевнив, що макрофінансовій стабільності та бюджету нашої країни нічого не загрожує, і всі громадяни отримають пенсії, зарплати і соціальні виплати.

Про це він написав у Facebook.

"Міністерство фінансів і органи, підпорядковані Мінфіну (Казначейство, Податкова, Митниця, Аудит служба), працюють у режимі воєнного часу. Зараз ми функціонуємо 24 години на добу, 7 днів на тиждень. Всі потреби держави забезпечуються. Макрофінансовій стабільності та бюджету нічого не загрожує", - написав очільник Мінфіну.

За його словами, Мінфін, Казначейство та НБУ здійснюють всі необхідні платежі. Марченко запевнив, що всі громадяни отримають пенсії, зарплати і соціальні виплати.