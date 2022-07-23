Окрім зростання вартості безпосередньо продуктів харчування в гривні, буде дорожчати і вартість доставки.

Зростання курсу долара по відношенню до гривні на 25% спричинить зростання вартості імпортованих продуктів в України. При чому, зростання цін на продукти харчування може бути більше, ніж саме зростання курсу.

Про це в коментарі "РБК-Україна" сказала Світлана Литвин, аналітик Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ).

"Зараз в Україні доволі складна логістика через блокування морських шляхів. Тому окрім зростання вартості безпосередньо продуктів харчування в гривні, буде дорожчати і вартість доставки через зростання вартості пального", - сказала вона.

Однак гарною новиною є те, що Україна практично повністю забезпечує себе всіма необхідними продуктами харчування і лише незначну частину імпортує, зазначила Литвин.

За її словами, найбільші обсяги імпорту йдуть по фруктам (банани, різні види цитрусових), овочі (помідори, перець тощо), морська риба, рис та алкогольні напої.

Як повідомляв УНІАН, 21 липня Національний банк підвищив офіційний курс гривні на 25% – до 36,57 грн/дол. Вже за декілька годин після рішення Нацбанку послабити офіційний курс гривні, готівковий курс різко пішов донизу.

Також НБУ змінив карткові розрахунки за кордоном. Зокрема, регулятор установив щомісячний ліміт на розрахунки за кордоном із використанням гривневих платіжних карток та запровадив щотижневий ліміт на зняття готівкової валюти з гривневих платіжних карток.

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