Доходи держбюджету в 2020 році склали 1,076 трлн грн.

Дефіцит державного бюджету України у 2020 році склав 217,1 млрд грн при тому, що плановий дефіцит передбачався на рівні 300,5 млрд грн.

Про це повідомляється в опублікованому звіті на офіційному сайті Державної казначейської служби.

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Відзначається, що у 2020 році доходи держбюджету склали 1,076 трлн грн, що майже на 9 млрд грн більше планових 1,066 трлн грн. З них по загальному фонду доходи становлять 877,6 млрд грн.

Витрати держбюджету склали 1,29 трлн грн, що на 67 млрд грн менше плану. З них по загальному фонду витрат було на 1,1 трлн грн.

Держбюджет-2020

У квітні 2020 року Верховна Рада прийняла зміни до державного бюджету України на 2020 рік, необхідні для боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, і передбачають підвищення бюджетного дефіциту втричі – до 298 млрд грн.

Після внесення змін доходи держбюджету склали 975,8 млрд грн, витрати - 1,266 трлн грн, граничний обсяг дефіциту - 298,4 млрд грн, обсяг державного боргу-2,387 трлн грн.

Державний бюджет України за січень-листопад 2020 року був виконаний з дефіцитом у розмірі 119,97 млрд грн, що більш ніж в 3 рази перевищує дефіцит за аналогічний період минулого року.

Станом на 1 січня 2021 року на рахунках Державної казначейської служби України знаходилося 70,7 млрд грн, що є рекордною сумою за останні 10 років.

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Автор: Богдан Слуцький