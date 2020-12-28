Зведений бюджет України за вказаний період виконано з дефіцитом 95 млрд грн.

Державний бюджет України за січень-листопад 2020 року виконаний з дефіцитом у розмірі 119,97 млрд грн, що більш ніж в 3 рази перевищує дефіцит за аналогічний період минулого року.

Про це повідомляється на сайті Державної казначейської служби України.

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Минулого року, до початку коронакризи, дефіцит держбюджету в січні-листопаді, за даними Держказначейства, становив 34,86 млрд грн.

Згідно з повідомленням, зведений бюджет України в січні-листопаді цього року виконаний з дефіцитом 94,7 млрд грн проти дефіциту в 6,9 млрд грн за аналогічний період 2019 року.

Держбюджет-2020

У квітні Верховна Рада прийняла зміни до державного бюджету України на 2020 рік, які необхідні для боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, і передбачають підвищення бюджетного дефіциту втричі – до 298 млрд грн.

Після внесення змін доходи держбюджету складуть 975,8 млрд грн, витрати - 1,266 трлн грн, граничний обсяг дефіциту - 298,4 млрд грн, обсяг державного боргу-2,387 трлн грн.

Обсяг фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою covid-19 склав 64,7 млрд грн.

Держбюджет-2021: що відомо

Кабмін на засіданні 26 листопада 2020 року затвердив проект державного бюджету на 2021 рік. Документ передбачає дефіцит у розмірі 5,5% валового внутрішнього продукту, доходи в розмірі 1 трлн 92 млрд грн і витрати в розмірі 1 трлн 328 млрд грн.

При цьому Міністерство фінансів повідомило про успішне завершення переговорів з Міжнародним валютним фондом за основними параметрами проекту держбюджету на 2021 рік, що було однією з головних передумов для початку першого перегляду спільної з МВФ програми stand-by для України.

15 грудня 2020 року Верховна Рада прийняла законопроект про державний бюджет України на 2021 рік.

15 грудня 2020 року парламент підтримав постанову «Про кошторис Верховної Ради на 2021 рік».

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков дав оцінку прийнятому бюджету-2021.

16 грудня прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів про те, що буде з доходами держбюджету-2021.

21 грудня 2020 року голова Верховної Ради України Дмитро Разумков підписав закон "Про державний бюджет України на 2021 рік".

Згідно з опитуванням НБУ, банки в Україні зберігають позитивні очікування щодо перспектив кредитування в наступному році: близько 80% респондентів очікують збільшення обсягу кредитного портфеля в наступні 12 місяців.

25 грудня 2020 року президент України Володимир Зеленський підписав закон "Про державний бюджет України на 2021 рік".

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Автор: Катерина Жирій