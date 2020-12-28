Державний бюджет України за січень-листопад 2020 року виконаний з дефіцитом у розмірі 119,97 млрд грн, що більш ніж в 3 рази перевищує дефіцит за аналогічний період минулого року.
Про це повідомляється на сайті Державної казначейської служби України.
Читайте такожЗеленський підписав закон про держбюджет-2021
Минулого року, до початку коронакризи, дефіцит держбюджету в січні-листопаді, за даними Держказначейства, становив 34,86 млрд грн.
Згідно з повідомленням, зведений бюджет України в січні-листопаді цього року виконаний з дефіцитом 94,7 млрд грн проти дефіциту в 6,9 млрд грн за аналогічний період 2019 року.
Держбюджет-2020
У квітні Верховна Рада прийняла зміни до державного бюджету України на 2020 рік, які необхідні для боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, і передбачають підвищення бюджетного дефіциту втричі – до 298 млрд грн.
Після внесення змін доходи держбюджету складуть 975,8 млрд грн, витрати - 1,266 трлн грн, граничний обсяг дефіциту - 298,4 млрд грн, обсяг державного боргу-2,387 трлн грн.
Обсяг фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою covid-19 склав 64,7 млрд грн.
Держбюджет-2021: що відомо
- Кабмін на засіданні 26 листопада 2020 року затвердив проект державного бюджету на 2021 рік. Документ передбачає дефіцит у розмірі 5,5% валового внутрішнього продукту, доходи в розмірі 1 трлн 92 млрд грн і витрати в розмірі 1 трлн 328 млрд грн.
- При цьому Міністерство фінансів повідомило про успішне завершення переговорів з Міжнародним валютним фондом за основними параметрами проекту держбюджету на 2021 рік, що було однією з головних передумов для початку першого перегляду спільної з МВФ програми stand-by для України.
- 15 грудня 2020 року Верховна Рада прийняла законопроект про державний бюджет України на 2021 рік.
- 15 грудня 2020 року парламент підтримав постанову «Про кошторис Верховної Ради на 2021 рік».
- Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков дав оцінку прийнятому бюджету-2021.
- 16 грудня прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів про те, що буде з доходами держбюджету-2021.
- 21 грудня 2020 року голова Верховної Ради України Дмитро Разумков підписав закон "Про державний бюджет України на 2021 рік".
- Згідно з опитуванням НБУ, банки в Україні зберігають позитивні очікування щодо перспектив кредитування в наступному році: близько 80% респондентів очікують збільшення обсягу кредитного портфеля в наступні 12 місяців.
- 25 грудня 2020 року президент України Володимир Зеленський підписав закон "Про державний бюджет України на 2021 рік".
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram