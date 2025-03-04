У січні до державного бюджету надійшло 3 млрд євро від ЄС у межах ініціативи ERA.

У цьому році дефіцит бюджету складе 38 млрд доларів. Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час своєї пресконференції.

"‎Ми цього року очікуємо дефіцит бюджету на рівні 38 мільярдів доларів. Але вже станом на сьогодні ми чітко розуміємо, звідки будуть надходити ці гроші"‎, - повідомив державний діяч.

Прем'єр нагадав, що нещодавно було досягнуто угоди щодо сьомого перегляду програми розширеного фінансування з МВФ. Представники Міжнародного валютного фонду та українська влада досягли угоди на рівні персоналу (Staff-Level Agreement, SLA).

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Таким чином, Україна повинна отримати доступ до фінансування обсягом близько 0,4 млрд доларів.

Прем'єр додав, що навколо програми МВФ сконцентровані всі інші фінансові інструменти. Мова, зокрема, про Ukraine Facility - програму фінансової підтримки України від ЄС, яка спрямована на фінансування державного бюджету та стимулювання інвестицій.

За цією програмою Україна в 2025 році повинна отримати 12,5 млрд євро.

Шмигаль також нагадав про кредит ERA на 50 млрд доларів.

"Європа у вигляді макрофіну ‎дасть нам 18 мільярдів євро цього року", - додав Шмигаль.

За його словами, Україна продовжує розширювати співпрацю із своїми партнерами. В цьому році Київ розраховує отримати від інших партнерів "від 100 до 500 мільйонів євро". Мова йде, зокрема, про балтійські країни. Все це в сумі повинно компенсувати дефіцит бюджету.

Фінансова допомога Україні

Раніше УНІАН повідомив, що вперше від початку вторгнення наша країна має резерв зовнішньої допомоги щонайменше на рік уперед. Повністю покрити дефіцит бюджету повинна вищезгадана програма ERA. Також повідомлялось, що у Раді розглядають три сценарії, як можна розподілити фінансову "подушку".

Нагадаємо, що у січні до державного бюджету нашої країни надійшло 3 млрд євро від ЄС у межах ініціативи ERA. Кошти були забезпечені доходами від російських заморожених активів.

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