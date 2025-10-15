Після 2026 року розмір держборгу України буде поступово знижуватися.

Державний борг України, за прогнозом Міжнародного валютного фонду, вже цього року перевищить розмір валового внутрішнього продукту (ВВП), склавши 108,6% від ВВП. Наступного року цей показник буде ще вищим.

Про це йдеться у жовтневому звіті Фонду.

Згідно з прогнозом, цьогоріч державний борг України складе 108,6% від ВВП, у 2026 році – 110,4%. Далі розмір боргу буде поступово зменшуватися і у 2029 році вже буде дещо меншим від розміру ВВП (98,3%).

У МВФ зазначають, що країни суттєво відрізняються за рівнем дефіциту та боргу. Так, багато найбільших економік світу мають державний борг, що перевищує (або, за прогнозами, перевищить) 100% від ВВП. При цьому кількість країн з боргом понад 100% буде неухильно скорочуватися протягом наступних п'яти років.

Серед таких країн – члени "Великої двадцятки" Канада, Китай, Франція, Італія, Японія, Велика Британія та США.

"Ці країни, як правило, мають глибокі та ліквідні ринки суверенних облігацій, в результаті чого їхній фіскальний ризик вважається помірним", - ідеться у документі.

На противагу цьому, багато країн, що розвиваються, та країн з низьким рівнем доходу стикаються з більш складними фіскальними викликами, попри відносно низький рівень боргу. Наприклад, за даними МВФ, 55 країн переживають боргову кризу або мають високий ризик її виникнення, незважаючи на те, що їхні коефіцієнти заборгованості часто нижчі за 60% ВВП.

Державний борг України - останні новини

Попередній граничний обсяг державного боргу України в 2026 році складе 10 472 млрд грн, що становитиме 101,6% від валового внутрішнього продукту. Це означає, що загальний обсяг усіх боргових зобовʼязань держави вперше перевищить річну вартість усіх товарів та послуг, виготовлених у країні, йдеться в пояснювальній записці до законопроєкту про держбюджет на наступний рік.

Міжнародний валютний фонд у 2024 році прогнозував, що показник державного боргу становитиме понад 100% ВВП вже у 2025 році.

