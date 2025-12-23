Україна нормалізувала відносини з переважною більшістю зовнішніх комерційних кредиторів.

Агентство Fitch Ratings підвищило кредитний рейтинг України зі статусу "обмежений дефолт" після того, як країна оголосила про згоду кредиторів обміняти борг, прив’язаний до економічного зростання, на звичайні облігації.

Як пише Bloomberg, тепер Fitch оцінює Україну на рівні CCC - це на вісім сходинок нижче інвестиційного рівня. Нові облігації Fitch оцінило на один рівень вище, що відображає кращі умови захисту для кредиторів.

Пропозицію щодо конвертації підтримали 99% власників так званих ВВП-варантів. Вони обміняють цінні папери на суму майже 2,6 млрд доларів на облігації на суму 3,5 млрд доларів.

"Підвищення рейтингу відображає оцінку Fitch, що Україна нормалізувала відносини з переважною більшістю зовнішніх комерційних кредиторів", - йдеться у повідомленні.

Напередодні у Міністерстві фінансів повідомили, що власники державних деривативів, прив’язаних до ВВП (ВВП-варантів), які перебувають в обігу на загальну суму 2,6 млрд дол., взяли участь в обмінній пропозиції, яка передбачає повний обмін ВВП-варантів на звичайні боргові цінні папери України.

"Це вагоме досягнення є важливим кроком до зміцнення боргової стійкості України та підвищення бюджетної прогнозованості завдяки вилученню з обігу ВВП варантів, випущених у 2015 році в межах попередньої реструктуризації державного боргу, спричиненої анексією Криму та вторгненням Росії на Донбас", - наголосили у Мінфіні.

Зазначається, що ця реструктуризація суттєво зменшує ризики, які ВВП-варанти створювали для державних фінансів України. За розрахунками Міністерства фінансів, сукупні виплати за ними у 2025–2041 роках могли б становити від 6 до 20 млрд дол. залежно від темпів економічного зростання країни у період відновлення.

"Така надмірна волатильність зумовлена природою цього інструменту: після 2025 року виплати є необмеженими та прив’язаними до річного зростання реального ВВП – без захисту від ризику економічних спадів, за якими може слідувати різке відновлення, що призводять до виплат, які не відповідають економічній реальності", - пояснили у Мінфіні.

Виплати за ВВП-варантами здійснюються, якщо річне зростання реального ВВП перевищує 3%, а номінальний ВВП перевищує 125,4 млрд дол.

У відомстві нагадали, що ВВП України скоротився майже на 30% у 2022 році через повномасштабне вторгнення Росії. У 2023 році економіка зросла на 5,3%, що спричинило вимогу здійснення виплати за ВВП-варантами на суму 643 млн дол. США, попри відсутність реального покращення економічної ситуації в країні. Цю вимогу було повністю врегульовано у рамках цієї реструктуризації.

ВВП-варанти України - останні новини

У травні 2025 року Україна не змогла домовитися із кредиторами і пропустила виплату 665 мільйонів доларів за державним боргом, пов'язаним з ВВП-варантами – борговими зобов’язаннями, прив’язаними до темпів економічного зростання.

Тоді рейтингове агентство Fitch підтвердило оцінку України як "обмежений дефолт", заявивши, що рейтинг кредитоспроможності залишатиметься чинним, доки країна "не нормалізує свої відносини зі значною більшістю зовнішніх комерційних кредиторів".

