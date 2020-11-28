Голова фракції партії "Слуга народу" Давид Арахамія нагадав, що проект державного бюджету України узгоджено з МВФ.

Голова фракції партії "Слуга народу" Давид Арахамія переконаний, що Верховна Рада у грудні ухвалить державний бюджет України на наступний рік.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в коментарі журналістам перед нарадою лідерів фракцій, в якій також беруть участь прем’єр-міністр Денис Шмигаль та керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

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"Виглядає так, що проект бюджету погодили з Міжнародним валютним фондом, дефіцит цей погодили, і будемо обговорювати на цьому тижні (йдеться про пленарний тиждень з 1 по 4 грудня - УНІАН) в залі, а далі подивимося - чи ми його наприкінці тижня зможемо проголосувати, чи, якщо обговорення трошки затягнуться, то тоді наступного тижня (наступний пленарний тиждень триватиме з 15 по 18 грудня - УНІАН) точно проголосуємо", - сказав Арахамія.

Держбюджет-2021: що відомо

Кабмін на засіданні 26 листопада затвердив проект державного бюджету на 2021 рік. Документ передбачає дефіцит у розмірі 5,5% від валового внутрішнього продукту, доходи в розмірі 1 трлн 92 млрд грн і видатки в розмірі 1 трлн 328 млрд грн.

При цьому Міністерство фінансів повідомило про успішне завершення переговорів з Міжнародним валютним фондом щодо основних параметрів проекту держбюджету на 2021 рік, що було однією з головних передумов для початку першого перегляду спільної з МВФ програми stand-by для України.

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Автор: Надя Пришляк