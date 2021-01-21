За словами Володимира Цибулька, держлікслужба розробила і намагається протягнути через Кабмін відверто лобістський документ.

Підзаконні акти, що розробляються і приймаються Кабінетом Міністрів України на рівні постанов або інших нормативних актів не можуть суперечити основним нормам Закону або містити не передбачені заборони і обмеження. Цього не може не знати Держлікслужба, яка намагається відверто понівечити головні смислові постулати нещодавно прийнятого закону про дистанційну торгівлю та поштову доставку лікарських засобів.

Як повідомляють "Українські новини" на це звертає увагу посадовців Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками український політолог Володимир Цибулько, коментуючи опублікований для громадського обговорення на сайті Держлікслужби проект Постанови Кабінету міністрів України «Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів)».

Цибулько стверджує, що пропоновані Держлікслужбою обмеження при ліцензуванні операторів інтернет-торгівлі ліками де-факто зводять нанівець саму ідею створення в Україні конкурентного, мобільного, прозорого ринку, завдяки якому медпрепарати стануть максимально доступними для українців за асортиментом і ціною.

"Відразу впадають в очі дві відверто абсурдні пропозиції Держлікслужби. Перша - заборонити видавати ліцензії на інтернет-торгівлю тим, хто не торгував ліками протягом мінімум 2 років і не має на момент ліцензування мінімум 10 стаціонарних аптек. Друга нісенітниця - обмежити інтернет-торгівлю лікарськими засобами територіальними кордонами кожної конкретної області. Простіше кажучи, Держлікслужба хоче, щоб мешканець, наприклад, Запорізької області не міг купити потрібні ліки в сусідній Дніпропетровській області, де воно є в наявності або коштує дешевше. Кому вигідна така "інтернет-торгівля" цілком зрозуміло – виключно власникам найбільших стаціонарних аптечних мереж, які протягом десятків років утримують контроль над фармацевтичним ринком і не бажають втрачати надприбутки. Держлікслужба каже, що купувати ліки через Інтернет можна, але тільки у власників стаціонарних аптек за завищеними в кілька разів цінами і в межах пропонованого асортименту, вигідного для комерційних інтересів аптекарів, але не завжди ефективних при лікуванні того чи іншого захворювання у хворих», - вважає Цибулько.

Політолог зазначив, що відповідно до чинного законодавства України, підзаконні акти Кабміну не можуть суперечити закону. В цьому випадку в наявності абсолютно протилежна картина.

"У Законі України" Про внесення змін до статті 19 Закону України «Про лікарські засоби» щодо здійснення електронної роздрібної торгівлі лікарськими засобами», прийнятому 17 вересня 2020 року, і близько немає як положень про обмеження інтернет-торгівлі кордонами областей, так і норм про обов'язкову наявність у потенційного ліцензіата стаціонарних аптечних точок. Це свідчить лише про те, що Держлікслужба розробила і намагається протягнути через Кабмін відверто лобістський документ, який повністю обнулить сам закон», - констатував Володимир Цибулько.

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Автор: УНІАН