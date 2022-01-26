12 січня 2022 року Кабмін ввів державне регулювання цін на ряд продуктів.

Держрегулювання цін на продукти харчування може завдати серйозного удару по бізнесу.

Про це, як йдеться в матеріалі УНІАН, заявив керівник Центру досліджень продовольства і землекористування Київської школи економіки Олег Нів'євський

На думку експерта, якщо в короткостроковій перспективі держрегулювання цін на ряд продуктів харчування може призвести до зникнення соціальних товарів з магазинів і істотного зниження їх якості, то надалі це обернеться більш серйозними наслідками для вітчизняної економіки.

"По-перше, зменшення інвестицій у виробництво зазначеного переліку продукції. В Україні вже було схоже регулювання на хлібобулочні вироби до 2015 року, і основним наслідком стала стагнація в розвитку і брак інвестицій. Як результат, виробництво не буде рости або навіть буде падати разом з якістю. По-друге, може відбутися зростання корупційних ризиків, оскільки таке регулювання, особливо його адміністрування, дає додаткову можливість державним органам прийти в бізнес з перевірками", - зазначив він.

Держрегулювання цін: