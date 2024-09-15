Більшості українців зі статусом ВПО не доведеться повертати виплати, запевнив народний обранець.

Триває війна в Україні проти росіян, і деяких внутрішньопереміщених осіб (ВПО) можуть змусити повернути надану допомогу.

Про це розповів в ефірі "Київ24" народний депутат України та заступник голови комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Михайло Цимбалюк.

"Якщо сукупний дохід в родині буде більше, ніж 9444 гривні, то потрібно встановити, коли в людини з'явився такий дохід, в якому місяці. І саме з цього місяця будуть вираховуватися ці кошти. Якщо справді на одну особу в родині буде більше, ніж ці гроші. Наприклад, якщо з'явилися в червні, то за червень цю допомогу треба буде компенсувати. Тобто повернути в дохід держави", - заявив політик.

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Водночас він запевнив, що такі випадки будуть поодинокими та не стосуватимуться більшості українців зі статусом ВПО. "Це не буде масово. Бо сьогодні соцзахист має таку інформацію - де людина працює. Тим більше у постанові та порядку, який затвердив уряд, там взагалі не сказано, що людина може позбавлятися таких коштів. Тобто це поки що відносна складова. І не треба людей цим насторожувати. Тому що це не буде масово. І я вважаю, що якщо людина отримала ці 2 тисячі, це буде більше спрацьовувати щодо продовження виплат", - додав Цимбалюк.

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Раніше міністр соціальної політики Оксана Жолнович розповіла, що Кабмін напрацьовує низку видів підтримки для вразливих категорій внутрішньопереміщених осіб.

"Працюємо над тим, щоб запровадити більш універсальну базову соціальну допомогу. Допомогу для ВПО будемо продовжувати для вразливих категорій, для людей пенсійного віку, людей з інвалідністю, для тих, у кого маленький дохід. Тобто ці категорії людей далі отримуватимуть підтримку 2-3 тис. грн, але паралельно створюватимемо нові, універсальні види допомоги", - розповіла вона.

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