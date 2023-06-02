Рішення стосується дітей з регіонів, які найбільше постраждали від війни

В Україні з 1 червня запущено експериментальний проект "єОздоровлення", який передбачає монетизацію дитячого оздоровлення за принципом "гроші ходять за дитиною".

"У межах проекту запроваджено новий механізм надання послуги з оздоровлення та відпочинку дітей. Відтепер держава напряму виплачуватиме родинам кошти, а батьки, спільно з дитиною, зможуть самостійно обрати заклад і придбати путівку для дитини", - йдеться у повідомленні Мінсоцполітики.

Цьогоріч отримати кошти на придбання путівки має право один з батьків або особа, яка його чи її замінює. Розраховувати на виплати можуть діти, які виховуються в малозабезпечених сім’ях та належать до таких категорій, як дитина з інвалідністю (здатна до самообслуговування) або дитина із багатодітної сім’ї.

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При цьому, місце проживання такої дитини має бути задекларовано чи зареєстровано на території Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Київської, Луганської, Миколаївської, Сумської, Харківської, Херсонської та Чернігівської областей.

Важливо, що батьки матимуть можливість самостійно обрати будь-який заклад, який відповідає умовам безпеки, критеріям оздоровлення, і оздоровити дитину в той проміжок часу, який буде для них комфортним.

Вже починаючи з 1 червня, батьки дітей почнуть отримуватимуть повідомлення про можливість отримати кошти для придбання путівки в межах проекту. Також самостійно перевірити, чи родина є в переліку отримувачів коштів на оздоровлення вашої дитини, можна за посиланням.

"Батькам дітей, які є в цьому переліку, необхідно відкрити картку в АТ КБ "ПриватБанк" із спеціальним режимом використання, на яку буде зараховано 14 165 грн на кожну дитину, та обрати один з закладів оздоровлення і відпочинку вищої категорії, який містяться в Державному реєстрі майнових об’єктів оздоровлення та відпочинку дітей", - повідомили в міністерстві.

Також зазначається, що всі 19 закладів відпочинку розташовані в карпатському регіоні. Обрати та забронювати путівку можна за тим же посиланням.

Усі інші категорії дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, можуть отримати путівку на оздоровлення та відпочинок за чинним механізмом розподілу до державного підприємства "Міжнародний дитячий центр "Артек".

Захист дітей в Україні - останні новини

На початку травня Кабінет міністрів погодив пропозицію Міністерства соціальної політики щодо реалізації протягом 2023 року експериментального проекту з організації оздоровлення і відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги і підтримки, за принципом "гроші ходять за дитиною".

Голова уряду Денис Шмигаль зазначив, що цього року планується охопити послугами з оздоровлення та відпочинку 25 тисяч дітей, які потребують особливої соціальної підтримки.

Також Кабмін спростив для тимчасово переміщених неповнолітніх українців процедуру отримання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів.

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