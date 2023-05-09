Взяти участь у цьому експериментальному проекті можуть діти, які потребують особливої соціальної уваги і підтримки.

Кабінет міністрів погодив пропозицію Міністерства соціальної політики щодо реалізації протягом 2023 року експериментального проекту з організації оздоровлення і відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги і підтримки, за принципом "гроші ходять за дитиною".

Як повідомив представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук, для реалізації проекту залучать дитячі оздоровчі табори державних підприємств "Міжнародний дитячий центр "Артек", "Український дитячий центр "Молода гвардія"; і дитячі заклади вищої категорії, що містяться в Державному реєстрі майнових обʼєктів оздоровлення та відпочинку дітей та розташовані в карпатському регіоні.

За його словами, уряд затвердив порядок реалізації проекту, а також порядок використання коштів, передбачених у держбюджеті для організації оздоровлення і відпочинку дітей, які потребують особливої уваги та підтримки.

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За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, дитячі центри відпочинку та оздоровлення будуть отримувати кошти за відпочинок кожної дитини, а діти та їхні родини, у свою чергу, зможуть обирати, де їм відпочивати.

"Зараз такий підхід ми запроваджуємо для оздоровлення та відпочинку дітей з інвалідністю, дітей із багатодітних та малозабезпечених родин, які зареєстровані у Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Луганській, Миколаївській, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях", - сказав він.

Голова уряду зазначив, що цього року планується охопити послугами з оздоровлення та відпочинку 25 тисяч дітей, які потребують особливої соціальної підтримки.

Турбота про дітей - новини

Як повідомляв УНІАН, цього року збільшили до 14 тисяч гривень допомогу, що надається для оздоровлення та відпочинку дітей. Щоб отримати ці кошти, необхідно відкрити банківський рахунок та обрати заклади для відпочинку із зареєстрованого переліку.

Також, Верховна Рада України спростила реєстрацію місця проживання дітей внутрішньо переміщених осіб. Документ покликаний врегулювати питання оформлення для дітей документів, які посвідчують особу та підтверджують громадянство України чи її спеціальний статус.

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