Гривня за офіційним курсом НБУ на 22 листопада ослабла на 13 копійок щодо долара - до 26,57 грн/дол.

Національний банк України з 15 по 19 листопада продав на міжбанківському валютному ринку 108 млн доларів для стримування ослаблення гривні.

Про це йдеться в матеріалах, опублікованих на офіційному сайті Національного банку.

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Згідно з оприлюдненими даними, регулятор минулого тижня (з 15 по 19 листопада) продав іноземної валюти для стримування ослаблення гривні на 108 млн дол., а купив лише на 5 млн дол.

Курс на 22 листопада:

Національний банк України на понеділок, 22 листопада, встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 26,57 грн/дол., тобто гривня ослабла на 13 копійок у порівнянні з попереднім показником.

Автор: Богдан Слуцький